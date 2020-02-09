بيان جديد.. الاتحاد الأفريقى يرد على اتهامات الفساد

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م

الكاف

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا للرد على التقارير الصحفية التي اتهمت مسؤولية بالاختلاس بناء على تقرير شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا زعمت أنها حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر كاف في بيانه، أن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة

وأشار المكتب التنفيذي للكاف إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات غير الصحيحة والتي تم تداولها لعدة أيام في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للبيان.واسترجع بيان كاف أن المكتب التنفيذي وافق على إطلاق مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، بناء على طلب من الفيفا لإقامة



وأشار المكتب التنفيذي للكاف إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات غير الصحيحة والتي تم تداولها لعدة أيام في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للبيان.



واسترجع بيان كاف أن المكتب التنفيذي وافق على إطلاق مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، بناء على طلب من الفيفا لإقامة شراكة لمدة 6 أشهر لتسريع الإصلاحات.



مؤكدًا أنه تم اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بكل من الحوكمة والإدارة اليومية لشؤون كاف، وبالتالي سوف يستمر الكاف في هذا الطريق للإصلاح ورفع الاتحاد الأفريقي إلى أفضل المعايير الدولية، ولا يمكن أن تتحقق في غضون بضعة أسابيع.



وحدد المكتب التنفيذي جلسة يوم 14 فبراير 2020 لإقرار خارطة الطريق 2020-2021 والتي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة.





