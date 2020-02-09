رياضة

بيان جديد.. الاتحاد الأفريقى يرد على اتهامات الفساد

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٧ م
الكاف
الكاف
أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا للرد على التقارير الصحفية التي اتهمت مسؤولية بالاختلاس بناء على تقرير شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا زعمت أنها حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر كاف في بيانه، أن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة
وأشار المكتب التنفيذي للكاف إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإدعاءات غير الصحيحة والتي تم تداولها لعدة أيام في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للبيان.واسترجع بيان كاف أن المكتب التنفيذي وافق على إطلاق مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، بناء على طلب من الفيفا لإقامة
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أحداث- مباراة- -الأهلى -وبيراميدز (5)

نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
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احمد-احمد (3)

الاتحاد الإفريقي في ورطة بسبب نهائي دوري الأبطال

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن النهائي سيقام من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأفريقية بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب. صحيفة "المنتخب" المغربية، أفادت أن أحمد أحمد قرر إسناد النهائي لملعب مركب محمد الخامس عقب انسحاب ملعب استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة، وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد الأفريقي وتحديدًا من تونس وجنوب أفريقيا عبروا عن احتجاجهم لإقامة النهائي في المغرب.
الزناتي - أحمد عبد الله - محمد فضل

اتحاد الكرة: تكلفة الـVAR تصل لـ5 ملايين يورو

أكد أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" وافق على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في ملعبي القاهرة والسلام، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر قناة أون سبورت. وأشار عضو لجنة اتحاد الكرة، إلى أن تكلفة استخدام التقنية تصل إلى 4 ملايين و250 ألف يورو، مع دفع مبلغ يتراوح بين 600 ألف إلى 700 ألف يورو بعد انتهاء العقد الحالي، مضيفًا: "تلقينا موافقة فنية على النظام الذي نعمل به بالفعل، وخلال الأسبوع القادم سيتواجد مسؤولين من إيفاب في مصر لمتابعة مباريات سيتم خلالها تطبيق التقنية".
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: خوض السوبر الإفريقي في يد الدولة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لأنه حسب وصفه، لم يحدد مكانا لها. وقال مرتضى: "لدينا مؤتمر صحفي يوم الأحد، سنكشف بالمستندات الإرهاب والتهديدات التي نتعرض لها. أرسلنا خطابا إلى كاف كذلك وسيناقشه قبل انطلاق مؤتمرنا الصحفي، وجو العداء الذي نتعرض له (قبل السفر إلى قطر) غير رياضي. أرسلت القائمة إلى كاف بغض النظر عن مكان لعب المباراة، والملف لدى القيادة السياسية والأجهزة الرقابية. هذه قضية أمن قومي مصري، هل من الممكن أن نلعب في دولة معادية؟".
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