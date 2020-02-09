ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

محمد صلاح

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.

وعلقت صحيفة الـ"صن" البريطانية في عنوان جاء فيه: "بيبي بوم.. هندرسون وصلاح يحتفلان بمولد طفليهما، بعد 9 شهور من رباعية ليفربول أمام برشلونة".وجاء في تقرير الصحيفة أن صلاح وهندرسون شهدا ولادة طفليهما في نفس الوقت، وبعد 9 شهور بالتمام والكمال من فوز الريدز على نظيره برشلونة.موندو ديبرتيفو الإسبانية، هي

وعلقت صحيفة الـ"صن" البريطانية في عنوان جاء فيه: "بيبي بوم.. هندرسون وصلاح يحتفلان بمولد طفليهما، بعد 9 شهور من رباعية ليفربول أمام برشلونة".

وجاء في تقرير الصحيفة أن صلاح وهندرسون شهدا ولادة طفليهما في نفس الوقت، وبعد 9 شهور بالتمام والكمال من فوز الريدز على نظيره برشلونة.

موندو ديبرتيفو الإسبانية، هي الأخرى علقت في عنوان جاء فيه: "صلاح وهندرسون أبوان بعد 9 شهور من مباراة ليفربول وبرشلونة في دوري الأبطال.

ونقل التقرير آراء الجماهير، حيث قالت الصحيفة: "علق مشجعو ليفربول على الشبكات بأن ولادة الابنة الثانية للمهاجم، والثالث للاعب وسط ليفربول ولدا في هذا الوقت.

وتزوج صلاح عام 2013 من ماجي ابنة قرية "نجريج"، ورزق بـ"مكة" الابنة الكبرى التي تبلغ 5 أعوام، وقد ولدت في لندن عام 2014.

