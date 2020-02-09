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احتجاجات في المغرب رفضًا لصفقة القرن

تحرير:وكالات ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٢ م
الأقصى_أرشيفية
الأقصى_أرشيفية
تظاهر آلاف المغاربة، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، في مسيرة احتجاجية رفضا لـ "صفقة القرن"، إذ رفع المتظاهرون خلال المسيرة التي دعت إليها هيئات وأحزاب ونقابات مغربية، الأعلام الفلسطينية وصور الأقصى، هاتفين بشعارات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني. وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار «مسيرة الشعب المغربي، جميعا من أجل فلسطين حرة، وضد صفقة العار المشؤومة»، من باب «الحد التاريخي» تجاه مبنى البرلمان. ? وتخلل المسيرة عدد من الفعاليات، مثل أطفال يلبسون علم فلسطيني ويرفعونه بأيديهم، وحرق علم إسرائيل، وفقًا لروسيا اليوم.
وندد المشاركون من خلال هتافات قوية، بمحاولة الإدارة الأمريكية وإسرائيل طمس ما تبقى من القضية الفلسطينية. كما رفع المحتجون لافتات تنتقد قبول عدد من الدول العربية لـ"صفقة القرن"، مطالبين في المسيرة الدول العربية والإسلامية بالوقوف ضد هذه الصفقة، خصوصا أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. ومؤخرا أعلن
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اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مشيرا إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، إذ ذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة أعقبها رصد سقوط القذيفة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، وفقًا لروسيا اليوم.
الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
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بعد تقدم جيش الأسد.. من يحدد مصير إدلب؟

لا يزال النظام السوري يواصل هجمات منتظمة على محافظة إدلب السورية ومحيطها، والتي تسيطر عليها المعارضة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما نتج عن تلك الهجمات تشريد عشرات الآلاف. وخلال الساعات الماضية، حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب، وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5 ، فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
مظاهرات في العراق

«النجف» تنزف.. وقمع المتظاهرين في العراق لا ينتهي

تصاعدت الأحداث في العراق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا النجف وكربلاء نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين العناصر الموالية لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الممثلة فيما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" والمتظاهرين الرافضين لاختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة. وشهدت النجف مساء الأربعاء "أحداثا دامية"، أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف، وأحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها، وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر.
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اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مشيرا إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، إذ ذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة أعقبها رصد سقوط القذيفة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، وفقًا لروسيا اليوم.
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إطلاق قذائف هاون من قطاع غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، فقًا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
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«ردًا على قذائف الهاون».. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أطلقت دبابة إسرائيلية، اليوم الجمعة، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، إذ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على إطلاق قذائف الهاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق اليوم». ودوت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي «أشكول» فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
ترامب

ترامب: كل التقارير عن تفاصيل «صفقة القرن» مجرد تكهنات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته التقارير الإعلامية من تفاصيل عن "صفقة القرن" بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما تم نشره مجرد "تكهنات"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"": "تتطلع الولايات المتحدة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أبيض-أزرق، بيني جانتس، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل"، مشددا على أن "التقارير حول تفاصيل خطتنا للسلام، التي نبقيها طي الكتمان، وتوقيت الإعلان عنها ليست إلا مجرد تكهنات".
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