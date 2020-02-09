ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

ريال مدريد

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.

وبحسب شبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن هذا أول هدف لإيسكو في الليجا منذ 31 مارس 2019، مشيرة إلى أنه أول هدف أيضا للاعب الإسباني خارج أسوار البرنابيو منذ سبتمبر 2018.ووفقا لشبكة "سكواكا" فإن هدف راموس يحمل رقم 90 بقميص الريال في جميع المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من إشبيلية عام 2005.كما أشارت مواقع