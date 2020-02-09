رياضة

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
ريال مدريد
ريال مدريد
اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
وبحسب شبكة "سكاواكا" للإحصائيات، فإن هذا أول هدف لإيسكو في الليجا منذ 31 مارس 2019، مشيرة إلى أنه أول هدف أيضا للاعب الإسباني خارج أسوار البرنابيو منذ سبتمبر 2018.ووفقا لشبكة "سكواكا" فإن هدف راموس يحمل رقم 90 بقميص الريال في جميع المسابقات، منذ انضمامه قادمًا من إشبيلية عام 2005.كما أشارت مواقع
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أحداث- مباراة- -الأهلى -وبيراميدز (5)

نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة
احمد-احمد (3)

بيان جديد.. الاتحاد الأفريقى يرد على اتهامات الفساد

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا للرد على التقارير الصحفية التي اتهمت مسؤولية بالاختلاس بناء على تقرير شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا زعمت أنها حصلت عليه من شركة المحاسبة المستقلة التي راجعت العمليات المالية في كاف، حيث وجد المراجعون مشاكل في جميع المجالات، بما في ذلك صرف ملايين الدولارات من أموال تطوير كرة القدم التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وذكر كاف في بيانه، أن الكيان مستمر في الإصلاحات الهيكلية داخله رغم محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة
محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية على طفلى صلاح وهندرسون؟

علقت الصحف الأجنبية على كل من مولودة محمد صلاح (نجم المنتخب المصري وليفربول) الثانية "كيان"، ومولود زميله في الفريق هندرسون، ووضعت زوجة صلاح المولودة الثانية فجر السبت في إنجلترا، في نفس الوقت الذي وضعت فيه ريبيكا زوجة هندرسون مولوده الثالث. وجاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية: "زوجتا صلاح وهندرسون تضعان طفليهما بعد 9 شهور من العودة أمام برشلونة". وفي تقرير الصحيفة أشار إلى أن هندرسون وصلاح رحبا بعضوين جديدين في عائلتهما، وذلك بعد 9 شهور بعد العودة المثيرة لليفربول أمام برشلونة في دوري الأبطال.
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سيميوني

سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".
زيدان - جاريث بيل

«عودة هازارد ورحيل بيل».. زيدان يتحدث

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، التقارير التي ترددت حول إمكانية عودة جاريث بيل إلى فريقه السابق توتنام هوتسبير في يناير الجاري، قائلآ خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جاره أتليتكو مدريد غدا السبت في الجولة 22 من الدوري الإسباني: "بيل معنا وسأعتمد عليه. لا أتوقع رحيله". وأضاف مدرب ريال مدريد عند سؤاله عن إمكانية مشاركة الويلزي أمام أتليتكو مدريد: "لن أخبركم بهوية من سيلعب غدا. كل اللاعبين يجب أن يكونوا جاهزين، سنرى من سنستدعي بعد التدريب".
إيدين هازارد (4)

هازارد يغيب عن ديربي مدريد في الدوري الإسباني

كشفت تقارير إسبانية استبعاد إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، لمواجهتي ريال سرقسطة في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، وأتلتيكو مدريد في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني يوم السبت. جاء في تقرير لصحيفة " آس " الإسبانية، أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد لم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، واكتفى بالعمل بشكل منفرد. وعاد هازارد إلى التدريبات المنفردة منذ نحو أسبوع، ولكن اللاعب لم ينضم إلى التدريبات الجماعية حتى الآن، ولذلك سيغيب عن مواجهتي سرقسطة وأتلتيكو مدريد.
جاريث-بيل (2)

توتنهام لم يفقد الآمل في ضم جاريث بيل

يبدو أن توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لم يفقد الأمل في إعادة ضم النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاي، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لتوتنهام على شبكة "إنستجرام" أحد الأهداف المميزة لبيل بقميص السبيرز، وهذه هي الواقعة الثانية لحساب توتنهام، بعد أن قام بالأمر ذاته قبل ثلاثة أيام، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفيديو الأخير أعاد إثارة الشائعات في الميركاتو، وجعل الجميع يتحدث عن الصفقة بمواقع التواصل الاجتماعي.
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