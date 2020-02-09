إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

تحرير:وكالات ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ م

إطلاق صاروخ على تل أبيب_ارشيفية

قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مشيرا إلى أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بإحدى المستوطنات المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات، إذ ذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف قطاع غزة أعقبها رصد سقوط القذيفة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إذ قال المتحدث باسم الجيش، «إنه تم رصد إطلاق قذيفتني هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الإنذارات في تطبيق هاتفي للجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أطلقت دبابة إسرائيلية، قذيفة استهدفت موقعا لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق 3 قذائف هاون من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له: «قصفت دبابة موقعًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردا على