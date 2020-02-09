نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

ابراهيم نور الدين

علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة

كما أدان تقرير إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، أحمد أيمن منصور ورجب بكار بعد حصولهما على كارت أحمر نتيجة التجاوز في حقه، بينما لم يذكر التقرير أي إدانة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعدما اعترض على نور الدين وحصل على كارت أحمر هو الآخر.وعلمت التحرير أن عبد الحفيظ انتقد إبراهيم نور الدين قائلًا: "إحنا



كما أدان تقرير إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، أحمد أيمن منصور ورجب بكار بعد حصولهما على كارت أحمر نتيجة التجاوز في حقه، بينما لم يذكر التقرير أي إدانة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعدما اعترض على نور الدين وحصل على كارت أحمر هو الآخر.



وعلمت التحرير أن عبد الحفيظ انتقد إبراهيم نور الدين قائلًا: "إحنا هنمثل كل شوية يقعوا واللعب يقف"، فرد عليه نور الدين: "اقعد مكانك يا كابتن"، فرفض عبد الحفيظ الجلوس في مكانه ليمنحه نور الدين إنذار ثم قام بطرده بعدها.



كمان أدان نور الدين في تقريره كلا من هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز ومحمد العقباوي مدرب الحراس.



وذكر الحكم في تقريره أن الثلاثي تجاوز في حقه بعد نهاية المباراة، وتلفظ بعضهم بألفاظ خارجه تجاهه.