رياضة

نكشف تفاصيل تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م
ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
علمت "التحرير" تفاصيل تقرير إبراهيم نور الدين الحكم الدولي في أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز الأخير بالدوري الممتاز الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وشهد في لحظاته الأخيرة أحداثًا مثيرة نتج عنها اشهار الحكم البطاقة الحمراء لإثنين من مدافعي بيراميدز هما رجب بكار و أحمد أيمن منصور ليستكمل صاحب الأرض اللقاء بتسعة لاعبين. وأدان التقرير ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، نظرا لتطاوله على الحكم بعد نهاية اللقاء، وعلي جبر مدافع بيراميدز بعدما حاول الاعتداء على الحكم بعد نهاية المباراة
كما أدان تقرير إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، أحمد أيمن منصور ورجب بكار بعد حصولهما على كارت أحمر نتيجة التجاوز في حقه، بينما لم يذكر التقرير أي إدانة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعدما اعترض على نور الدين وحصل على كارت أحمر هو الآخر.وعلمت التحرير أن عبد الحفيظ انتقد إبراهيم نور الدين قائلًا: "إحنا
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استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
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