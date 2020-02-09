الزمالك يقلب الطاولة على الإسماعيلي في الدوري

٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٧ م

الزمالك والإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا صعبًا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء أحرزها باهر المحمدي، وتعادل يوسف أوباما للزمالك في الدقيقة 61، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة من ركلة جزاء في الدقيقة 67. بهذه النتيجة يحصد الزمالك 3 نقاط غالية في مشواره بمسابقة الدوري، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول