طارق شوقي: نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه

تحرير:محمد فتحي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: «نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه»، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان. وأضاف شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، إنه تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، مضيفا: «إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم».

وأشار شوقي إلى أن نسبة النجاح في نفس الدفعة تتحسن، مضيفا: «إحنا نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه»، مؤكدا أن الطلاب في مصر يخضعون لنظم امتحانات مثل الأنظمة الدولية.



