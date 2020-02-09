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طارق شوقي: نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه

تحرير:محمد فتحي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: «نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه»، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان. وأضاف شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، إنه تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، مضيفا: «إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم».
وأشار شوقي إلى أن نسبة النجاح في نفس الدفعة تتحسن، مضيفا: «إحنا نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه»، مؤكدا أن الطلاب في مصر يخضعون لنظم امتحانات مثل الأنظمة الدولية.

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المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.
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اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
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المؤتمر -الصحفي- لوزير-التعليم (1)

وزير التعليم عن نتيجة الثاني الثانوي: «مفيش حد ساقط»

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، موضحًا أن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، موضحًا أن دفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدًّا؛ لأنهم بدؤوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفًا -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة- أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب؛ لأنهم مروا به العام الماضي في امتحانات مايو بالصف الأول الثانوي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

انفراد.. التعليم في ورطة مسابقة الـ120 ألف معلم

فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير موازنة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد، وفقا لمسابقة الـ20 ألف معلم جديد التي أعلنت عنها أكتوبر الماضي عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتوظيف التابعة للوزارة، إذ كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم لـ«لتحرير» أن الوزارة -متمثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم- رفعت مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ملف المسابقة وعدم توفير الموازنة المالية المطلوبة للتعاقد مع الـ120 ألف معلم جديد، وكأن الوزير يتبرأ بهذه المذكرة من الورطة التي ورطها نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين السابق للوزارة في عدم توفير ميزانية مالية لمسابقة التعاقد قبل مغادرته لمنصب نائب الوزير باعتباره المسؤول الأول حينها عن المسابقة وشروطها.
طارق-شوقى

طارق شوقي: النظام الإلكتروني قلص الغش مقارنة بالأعوام الماضية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حققت نجاح بنسبة 100 % ، لافتا إلى أن التشكيك المتواصل من قبل الناس في المنظومة الإلكترونية أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي نجاح ورسوب فقط، وتأقلم للطلاب على نوع مختلف من التقييم، مضيفًا أن امتحان الصف الثاني الثانوي لا يمكن أن يسرب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: حالات الغش ضئيلة.. والمنظومة الإلكترونية نجحت

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد، مضيفًا في تصريح صحفي له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون.
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