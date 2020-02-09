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المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

تحرير:محمد فتحي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م
المصري والسيدة البريطانية
المصري والسيدة البريطانية
قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.
وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن أولاد السيدة الإنجليزية رفضوا زواجه منها لأنه مصري الجنسية، قائلًا: «المصريين أسياد العالم، وإحنا أسود، والرجل المصري في أي مكان يشرف».وأوضح: «الحب تفاهم وسعادة، ومش ذنبي إن الناس مادية، والحديث على أن هذه السيدة
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وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: «نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه»، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان. وأضاف شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، إنه تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، مضيفا: «إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم».
القوات- المسلحة- المصرية (1)

اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
طقس-بارد (2)

غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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اردوغان (4)

وزير خارجية النمسا: أردوغان يستغل قضية اللاجئين لابتزاز أوروبا

أكد وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، أن بلاده لن تقبل بأي ابتزاز من جانب تركيا بشأن ملف اللاجئين. ورفض شالينبرج في تصريحات اليوم الإثنين، التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه يمكن أن يرسل ملايين اللاجئين في اتجاه أوروبا إذا استمرت بلاده في التعامل مع أزمة اللاجئين بمفردها، على حد زعمه . واعتبر وزير الخارجية النمسا، مزاعم تركيا بأن الاتحاد الأوروبي لا يقدم أي دعم في مشكلة اللاجئين بأنها اتهامات جوفاء الغرض منها ابتزاز أوروبا ماليا.
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
شركة-فودافون

تفاصيل صفقة بيع فودافون مصر ومصير العملاء والموظفين

اليوم، باتت الأنباء حقيقة بعدما عقدت شركة فودافون مؤتمرًا صحفيًا تكشف فيه عن تفاصيل صفقة البيع المحتملة للشركة في مصر من قبل الطرفين فودافون العالمية وشركة اتصالات السعودية STC، التي بمقتضاها تستحوذ الأخيرة على 55 % من شركة فودافون مصر، مقابل 2.38 مليار دولار- مايقرب من 38 مليار جنيه مصري- حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم لصفقة البيع المحتملة، التي تأخذ نحو 6 أشهر للتنفيذ وإنهاء عمليات التسليم والتسلم والفحص النافي للجهالة من قبل الشركة السعودية.
محمود-عباس (2)

عباس: نأمل أن نسمع قريبا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أملنا في المستقبل القريب أن نسمع اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لأننا سمعنا أن البرلمان البريطاني أوصى الحكومة بذلك، فنتمنى أن يحصل ذلك". جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز- الذي يزور فلسطين حاليا- تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأعرب عباس عن شكره للمملكة المتحدة على مساعداتها في بناء مؤسسات الدولة، وأيضا مساعداتها المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى قبولها حل الدولتين ورفضها ما تسمى (صفقة القرن).
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