المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

تحرير:محمد فتحي ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ م

المصري والسيدة البريطانية

قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.

وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء اليوم الأحد، أن أولاد السيدة الإنجليزية رفضوا زواجه منها لأنه مصري الجنسية، قائلًا: «المصريين أسياد العالم، وإحنا أسود، والرجل المصري في أي مكان يشرف».وأوضح: «الحب تفاهم وسعادة، ومش ذنبي إن الناس مادية، والحديث على أن هذه السيدة