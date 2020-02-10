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اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ ص
طقس بارد - صورة أرشيفية
طقس بارد - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
وتشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ويشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة:
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]اوبك

احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".
مصري- متزوج -من -بريطانية (1)

المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.
وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: «نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه»، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان. وأضاف شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، إنه تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، مضيفا: «إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم».
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اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
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غدا.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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الأرصاد تحذر: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس بارد على شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من سيناء. وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
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غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، غدا الخميس، مائلا للدفء خلال ساعات النهار على كافة الأنحاء، وشديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك رياح وأمطار على عدة مناطق بالبلاد. وتكون حالة الطقس المتوقعة، على مختلف المناطق، كالتالي: في القاهرة الكبرى، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للاتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية، فيكون مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر و40 سم إلى مترين و10 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.
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