سعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.70 جنيه، ونحو 15.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.وسجل سعر الدولار في كل من المصرف المتحد،