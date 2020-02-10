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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين حتى الآن 908، لكن عدد المصابين الجدد في اليوم الواحد قد استقر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفي جميع أنحاء الصين، هناك 40 ألفا و171 شخصا مصابون، بينما يخضع 187 ألفا و518 شخصا لمراقبة طبية. وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى بكين، للمساعدة في دراسة
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وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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كورونا يغلب «سارس» ويتجاوز عدد ضحاياه 800 شخص

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصًا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، بحسب "سبوتنيك". ارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرج".
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السلطات الصينية تعطي اسمًا رسميًا لفيروس كورونا

أدخلت السلطات الصينية اسما رسميا مؤقتا لمرض الجهاز التنفسي الحاد الجديد، والذي كان يعرف سابقا باسم فيروس كورونا 019-nCoV. أعلنت السلطات الصينية عن قرارها في مؤتمر صحفي، بحسب موقع "رين تي في". وفقًا للجنة الصحة الحكومية الصينية، سيتم الآن تسمية هذا المرض الجديد بـNCP أو "New Coronavirus Pneumonia".
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جاكي شان يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد فيروس كورونا

وعد الممثل الصيني، جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، بحسب "سبوتنيك". ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية. وقال جاكي شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".
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426 وفاة بسبب كورونا بينهم أول حالة في هونج كونج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا" في شتى أنحاء البلاد، موضحة أنها تلقت تقارير بـ3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة، أمس الإثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها، اليوم، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما، ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.
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أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
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كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
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هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
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