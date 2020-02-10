إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الصين حتى الآن 908، لكن عدد المصابين الجدد في اليوم الواحد قد استقر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفي جميع أنحاء الصين، هناك 40 ألفا و171 شخصا مصابون، بينما يخضع 187 ألفا و518 شخصا لمراقبة طبية. وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى بكين، للمساعدة في دراسة