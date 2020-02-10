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الإحصاء: 6.8% معدل التضخم السنوي في مصر خلال يناير

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 12.2% خلال نفس الشهر من العام السابق 2019. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا 0.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، ومجموعة المياه الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم الفنادق والمطاعم بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%.فيما
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دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.70 جنيه، ونحو 15.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 10 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1570 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الدولار-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرشين ليسجل أيضا نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 3 قروش ليسجل 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.
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البنك-المركزى-المصرى

توقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال 2020

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3% هذا العام. وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي، ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة يوم 20 فبراير الجاري. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
الجنية-المصري

«رينيسانس كابيتال» يتوقع استقرار سعر الجنيه حتى 2021

قال بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال»، إن سعر الجنيه المصري سيظل مستقر أمام الدولار الأمريكي خلال العامين المقبلين، متوقعا أن تظل العملة المحلية مستقرة هذا العام قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021. وأضاف البنك، أن المغالاة في قيمة الجنيه قد ترتفع إلى 20% العام المقبل مقابل 14% حاليا، لافتا إلى أن الجنيه سيصبح مقيم بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات وزيادة التدفقات الداخلة. وأوضح البنك، أن الجنيه المصري أصبح سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي.
صادرات-تركيا للعراق

25.3 % انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 25.3% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018. وأضاف الجهاز، أن قيمة العجز التجارية بلغت 2.97 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ، مقابل 3.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق عليه. وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 0.8%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 2.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018. وأرجع الجهاز تراجع الصادرات إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: البترول الخام بنسبة 28.9%.
تعاملات بنكية (3)

12.4% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2018-2019

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2018-2019 مقارنة لعام 2017-2018. وأوضح الجهاز، أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغ نحو 2715.1 مليار جـنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 14.5%عن العام السابق ، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.1% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.0% من إجمالي الودائع المصرفية.
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