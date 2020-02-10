الإحصاء: 6.8% معدل التضخم السنوي في مصر خلال يناير

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٢ ص

الخضروات والفاكهة

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.8% خلال شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 12.2% خلال نفس الشهر من العام السابق 2019. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، مسجلا ارتفاعا 0.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5%، ومجموعة المياه الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم الفنادق والمطاعم بنسبة 0.3%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3%.فيما