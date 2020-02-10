احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

أوبك - صورة أرشيفية

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".

من ناحية أخرى، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد، قائلا: "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار 2019 nCoV (فيروس كورونا الجديد) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى