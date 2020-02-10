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احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص
أوبك - صورة أرشيفية
أوبك - صورة أرشيفية
أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".
من ناحية أخرى، حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد، قائلا: "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار 2019 nCoV (فيروس كورونا الجديد) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى
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اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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المصري المتزوج من عجوز بريطانية: «الحب تفاهم وسعادة»

قال محمد إبراهيم، الشاب المصري، المتزوج من إنجليزية تبلغ من العمر 80 عامًا، إنه لا يهدف من زواجه من السيدة الإنجليزية الحصول على أي أموال، قائلًا: «دي مراتي، وإحنا متجوزين، لكن ينقصنا توثيق عقد الزواج»، مشيرًا إلى أن الحديث بأنه عاطل أمر غير صحيح، مؤكدًا على أنه سافر العديد من الدول، ولديه منزل على النيل في القاهرة، بينما السيدة الإنجلزية ليس لديها أموال، أو أملاك، وتعيش على معاش شهري.
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طارق شوقي: نجحنا الولاد لأننا لن نعاقبهم على ذنب لم يقترفوه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يجب أن يهتم الطالب بمجموعه، ولكن بمدى تحصيله، ومستواه مقارنة بزملائه، متابعا: «نفسي منتكلمش على الدرجات، ولي الأمر ميسألش ابنه جبت كام، ولكن اتعلمت إيه»، مؤكدا أن الطلاب أدركوا أن ما يتم شرحه في الدروس الخصوصية ليس له علاقة بالامتحان. وأضاف شوقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأحد، إنه تم تغيير نظام الامتحانات بحيث تكون قادرة على قياس الفهم لدى الطلاب لمصلحتهم، مضيفا: «إحنا هنمشي مع بعض سنة بسنة وهنتقدم».
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اليوم بدء اجتماعات رؤساء أركان G5 بالقاهرة

تبدأ اليوم بالقاهرة اجتماعات رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5)، وممثلي الدول المانحة، وذلك في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، ومن المنتظر أن تشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كل المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
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الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا القاتل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل خامس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية، مشيرة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم، بحسب العربية.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
مطار-القاهرة (6)

بعد انتشار كورونا.. مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين

بدأت مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا في أعقاب انتشاره في الصين وعدد من الدول، وعزل السلطات الصينية لأكثر من 11 مليون مواطن في محاولة لوقف تفشي الفيروس القاتل، وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات لرويترز، اليوم، إن مصر بدأت فحص الركاب القادمين من الصين في كل منافذ دخول البلاد بحثا عن أعراض لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى هناك، مشيرة إلى أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب.
المدير -العام -لمنظمة -الصحة -العالمية

بسبب كورونا.. «الصحة العالمية» تطالب الدول بالاستعداد لوباء محتمل

حالة من القلق الشيديد تسيطر على المواطنين والجهات المعنية بالصحة في كثير من البلدان بسبب فيروس كورونا، المخاوف وتزايد أعداد الإصابات، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إصدار بيان موجه إلى المجتمع الدولي، طالبته بالاستعداد لتطور محتمل لفيروس كورونا الجديد، وتحوله إلى وباء، إذ كشف المدير العالم للمنظمة، تيدروس أدهانوم، في بيان اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، انقسمت مجددا حول ما إذا كان ينبغي اعتبار ظهور فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ دولية.
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