رياضة

بايرن ميونيخ يستهدف ضم فيرمينو من ليفربول

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص
روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
يبحث بايرن ميونيخ عن تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يضع عينه على تقوية خط هجومه من خلال ضم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من صفوف ليفربول، إلى جانب مواصلة السعي نحو التعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، من أجل بناء خط هجوم ناري، يعود من خلاله إلى فرض هيمنته من جديد على الألقاب المحلية والأوروبية، وأوضحت صحيفة "ميرور" أن البايرن ينظر إلى فيرمينو وساني على أنهما الشريكان المثاليان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري الأساسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد للتقدم بعرض لشراء مهاجم الريدز، موضحة أن قيمة العرض قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني. وختمت بأن ليفربول ارتبط بتحرك نحو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، ويرى النادي البافاري أن هذه فرصة مثالية أمامه لضم فيرمينو. ويمتلك المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا، خبرة اللعب
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عماد النحاس (1)

النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة منافسة فريقه مع نادي الزمالك على المركز الثاني بجدور ترتيب الدوري الممتاز، حيث قال النحاس في تصريحات إذاعية: "المقاولون يقدم مستويات مميزة، وأصبح لديه دوافع كبيرة للتواجد في مركز جيد، لكن الزمالك فريق كبير ومنافس قوي للأهلي على اللقب وليس الوصافة فقط". وأضاف مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون يبحث عن العودة للبطولات الإفريقية، وذلك يتطلب بذل أقصى ما لدينا حتى يكمل الفريق مشواره في بطولة الدوري بنفس القوة، وأن يتحلى اللاعبون بميزة النفس الطويل".
كريستيان إريكسن (1)

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
يواخيم-لوف (1)

رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".
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ليفربول- ايفرتون

الاتحاد الإنجليزي عن تجسس ليفربول: لن نستكمل التحقيق

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بإصدار بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله قراره النهائي، بشأن واقعة تجسس ليفربول على مانشستر سيتي. وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان نشرته شبكة "سكاي سبورتس": "نظر الاتحاد بعناية في الأدلة التي تلقاها في هذا الأمر، بما في ذلك المعلومات المقدمة من كلا الناديين المعنيين، وقرر عدم المضي في التحقيق". وأضاف البيان: "هذا بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك تلك المخاوف والتسوية التي اتفق عليها الناديان".
يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
محمد صلاح (1.) (2)

نجم ليفربول يتغنى بتمريرة صلاح الرائعة

تغنى أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب وسط ليفربول، بالتمريرة التي لعبها له الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز وجعلته يسجل هدفا في شباك وست هام يونايتد، وشارك صلاح بشكل أساسي في المباراة المؤجلة التي فاز بها الريدز 2-0 في الدوري الإنجليزي أمس الأربعاء، كما سجل هدفا وصنع مثله. وقال تشامبرلين في تصريحات لموقع ليفربول: "كانت تمريرة رائعة من صلاح، تمكنت من تخطي مانويل لانزيني، وكان من الجيد أن نرى الكرة تهز الشباك، كانت الأمور جامدة بعض الشيء في الشوط الأول، أشعرنا هذا بخيبة أمل نوعاً ما، قبل العودة للطريق الصحيح".
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