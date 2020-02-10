بايرن ميونيخ يستهدف ضم فيرمينو من ليفربول

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص

روبرتو فيرمينو

يبحث بايرن ميونيخ عن تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث يضع عينه على تقوية خط هجومه من خلال ضم النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من صفوف ليفربول، إلى جانب مواصلة السعي نحو التعاقد مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، من أجل بناء خط هجوم ناري، يعود من خلاله إلى فرض هيمنته من جديد على الألقاب المحلية والأوروبية، وأوضحت صحيفة "ميرور" أن البايرن ينظر إلى فيرمينو وساني على أنهما الشريكان المثاليان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البافاري الأساسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد للتقدم بعرض لشراء مهاجم الريدز، موضحة أن قيمة العرض قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني. وختمت بأن ليفربول ارتبط بتحرك نحو تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج، ويرى النادي البافاري أن هذه فرصة مثالية أمامه لضم فيرمينو. ويمتلك المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا، خبرة اللعب