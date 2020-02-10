البرازيل تحجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو
١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ ص
أولمبياد طوكيو 2020
لحق المنتخب البرازيلي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام الجاري، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققته على الأرجنتين فجر اليوم الإثنين بثلاثية نظيفة، وكان يجب على البرازيل الفوز على منافستها التقليدية بالتصفيات في كولومبيا من أجل الانضمام إليها لتمثيل أمريكا الجنوبية في أولمبياد طوكيو، وسجل باولينيو الهدف الأول بعد 11 دقيقة قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 والثالث في بداية الشوط الثاني.
وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل بالفعل للأولمبياد بعد فوزها بأول مباراتين في التصفيات، وفقدت أوروجواي فرصة التأهل رغم فوزها 3- 1 على كولومبيا في وقت سابق، أمس الأحد.
ونالت البرازيل الذهبية الأولمبية باستاد ماراكانا في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 لتحصد اللقب الدولي الوحيد الذي كان ينقص حصيلتها من الألقاب.
يذكر
وكانت الأرجنتين ضمنت التأهل بالفعل للأولمبياد بعد فوزها بأول مباراتين في التصفيات، وفقدت أوروجواي فرصة التأهل رغم فوزها 3- 1 على كولومبيا في وقت سابق، أمس الأحد.
ونالت البرازيل الذهبية الأولمبية باستاد ماراكانا في ألعاب ريو دي جانيرو 2016 لتحصد اللقب الدولي الوحيد الذي كان ينقص حصيلتها من الألقاب.
يذكر أن الأولمبياد يشارك به 16 منتخبًا، تأهل منها 14 بالفعل وهي: اليابان البلد المضيف، إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا عن أوروبيا، ونيوزيلندا عن أوقيانوسيا، ومصر وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار عن إفريقيا، وأستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية عن آسيا، والبرازيل والأرجنتين عن أمريكا الجنوبية.
ويتبقى مقعدان عن قارة أمريكا الشمالية سيتم معرفة هويتهما يوم 1 أبريل المقبل.