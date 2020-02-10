زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥١ ص

حادث تصادم - أرشيفية

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغ من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى منطقة البساتين بالطريق الدائري اتجاه الكورنيش. ودفعت إدارة المرور بأوناش الإغاثة المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق والعمل على تسيير حركة السيارات.وفي سياق منفصل، تلقى اللواء حسن محمود، مدير



البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغ من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى منطقة البساتين بالطريق الدائري اتجاه الكورنيش. ودفعت إدارة المرور بأوناش الإغاثة المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق والعمل على تسيير حركة السيارات.



وفي سياق منفصل، تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بوقوع حادث بمركز دار السلام، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص اسطدام سيارة ملاكي بمركبة "توك توك" على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية "الكشح"، ما أسفر عن إصابة قائدي المركبتين و4 أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



