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شركات الحديد تعلن خفض الأسعار خلال فبراير الجاري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص
الحديد
الحديد
أعلنت شركة «حديد عز» أمس، الأحد، خفض أسعار الحديد بواقع 100 جنيه للطن خلال شهر فبراير الجاري، لتصبح الأسعار الجديدة نحو 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع. كما أعلنت شركة «السويس للصلب»، خفض أسعارها بواقع 300 جنيه للطن في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة نحو 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي. وشهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى 15.80 جنيه.
وكانت أعلنت بعض الشركات خفض أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 9650 جنيه.وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس من العام الماضي 2019، بنحو 9% لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
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تخفيضات-ملابس (2)

تجار: «الأوكازيون الشتوي» الأفضل بعد تراجع الدولار

انطلقت عروض الأوكازيون الشتوي لعام 2020 يوم 27 يناير الماضي، ومن المقرر استمراره لمدة شهر، وبلغ عدد المحال المشاركة حتى الأن حوالي 676 محلا، ومن المتوقع وصول عدد المشتركين بالأوكازيون إلى 3 ألاف محل، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، التشديد على الأجهزة الرقابية، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية. وأشار إلى أنه من حق أي محل تجارى المشاركة بالأوكازيون بالمحافظة التابع لها بعد التقدم بطلب لمديرية التموين بالمحافظة.
حديد

لأول مرة أسعار الحديد تنخفض دون 10 ألاف جنيه للطن

أعلنت الشركات خفض أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 9650 جنيه. وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس من العام الماضي 2019، بنحو 9% لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، وانخفضت صادرات الحديد الصلب بنسبة 31 % لتبلغ حوالي 492 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2019، في مقابل نحو 716 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1555 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويفقد 3 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو15.82 جنيه، مقابل 15.85 جنيه. وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 15.82 جنيه للبيع، و15.72 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك التنمية الصناعية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء.
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