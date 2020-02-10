شركات الحديد تعلن خفض الأسعار خلال فبراير الجاري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ ص

الحديد

أعلنت شركة «حديد عز» أمس، الأحد، خفض أسعار الحديد بواقع 100 جنيه للطن خلال شهر فبراير الجاري، لتصبح الأسعار الجديدة نحو 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع. كما أعلنت شركة «السويس للصلب»، خفض أسعارها بواقع 300 جنيه للطن في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة نحو 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي. وشهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى 15.80 جنيه.

وكانت أعلنت بعض الشركات خفض أسعار الحديد بقيمة تتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه للطن، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 9650 جنيه.وتراجعت قيمة صادرات مصر من مواد البناء خلال الفترة من ينايرإلى أغسطس من العام الماضي 2019، بنحو 9% لتبلغ نحو 3.273 مليار دولار، في مقابل نحو 3.596 مليار دولار خلال نفس الفترة