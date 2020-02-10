جريمة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
جهود البحث توصلت إلى أن مرتكب الواقعة عامل بالمزرعة (25 سنة) له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأمكن ضبطه.قرر المتهم حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه؛ بسبب رغبة الأخير فى خصم مبلغ مالى من أجره لتعرضه لخسارة مادية فى تجارة الدواجن، بدعوى إهماله فى عمله، مما آثار حفيظته،
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.
وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
حادث تصادم

زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.
جثة (3)

«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.
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استدرجته خالته وقتله زوجها.. ملابسات جريمة شبرا

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية في كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بعد بلاغ ورد لمأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مُلقاة بمنطقة بيجام بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص والمعاينة بحضور الأدلة الجنائية أن الجثة لعامل بصيدلية له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بذات المنطقة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده.
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علاقة حميمة وزواج عرفي.. سر جثة سيدة على الطريق

جثة على الطريق شكلت لغزا عكف ضباط قطاع الأمن العام على فك طلاسمه تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم حتة تكشفت الحقيقة الصادمة تنسيقا مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن العاصمة بقيادة اللواء أشرف الجندي، بعد ورود بلاغا لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة إحدى السيدات، تبين بالفحص والمعاينة أنها لسيدة في العقد الثالث من عمرها، تعمل مدربة قيادة سيارات، مقيمة بدائرة القسم، بطريق "القاهرة - السويس"، ولا توجد بها أي آثار طعنات أو سحجات أو كدمات ظاهرية.
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