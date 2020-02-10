سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

جثة - تعبيرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.

جهود البحث توصلت إلى أن مرتكب الواقعة عامل بالمزرعة (25 سنة) له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأمكن ضبطه.قرر المتهم حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه؛ بسبب رغبة الأخير فى خصم مبلغ مالى من أجره لتعرضه لخسارة مادية فى تجارة الدواجن، بدعوى إهماله فى عمله، مما آثار حفيظته،



جهود البحث توصلت إلى أن مرتكب الواقعة عامل بالمزرعة (25 سنة) له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وأمكن ضبطه.



قرر المتهم حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه؛ بسبب رغبة الأخير فى خصم مبلغ مالى من أجره لتعرضه لخسارة مادية فى تجارة الدواجن، بدعوى إهماله فى عمله، مما آثار حفيظته، فتعدى عليه بـ"سكين" في رقبته، ثم كبله بالحبال وكمم فمه بشريط لاصق، وعاود التعدى عليه بالسلاح مرة أُخرى، فأودى بحياته، واستولى على مبلغ 17 ألف جنيه.



واشترى المتهم هاتف محمول وساعة يد من متحصلات السرقة، تم بإرشاده ضبط 7700 جنيه، والهاتف والساعة وفرد خرطوش بمسكنه.



