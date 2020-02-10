رياضة

طلائع الجيش ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في الدوري

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص
طلائع الجيش - الأهلي
طلائع الجيش - الأهلي
يستضيف الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا كحكم للساحة، ويعاونه كلاً من عماد العقاد واحمد عبد الغنى، وأحمد صالح حكماً رابعاً. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.
على الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش ويأمل في تحقيق مفاجأة وكسر سلسلة الانتصارات الحمراء، والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يقبع الطلائع في المركز الـ 14 في الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء سابق، ليصبح في منطقة الخطر بالمسابقة مع نهاية دورها الأول.ولم يسبق لطلائع الجيش أن حقق الفوز على الأهلي
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يواخيم-لوف (1)

رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".
ميدو

ميدو: نعيش أسوأ مواسم التحكيم المصري

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أسوأ مواسمها على المستوى التحكيمي، متوقعا إجراء تغييرات جذرية في لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور حاليا. وكتب ميدو: "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم، يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي، ووطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".
رمضان صبحي - فايلر

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لعبور الطلائع

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، إحالة كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "زملكاوي" للتحقيق، بسبب مداخلة مع المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بشأن هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز، الذي أثار جدلًا واسعًا بعدما جاء من ضربة ركنية لعبت سريعًا. وحقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف.
بيتسو موسيماني (4)

عمرو جمال: موسيماني مدرب جريء ويُطمع المنافس

أشاد عمرو جمال مهاجم نادي طلائع الجيش، ببيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مشددا أنه تمنى أن يلاقي الأهلي مجددا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسبما أفاد خلال استضافته بقناة النهار. وقال عمرو جمال: "كتبت تعليقا قبل القرعة على صفحة النادي الأهلي (يارب صن داونز).. ظروف الخسارة بالخمسة لن تتكرر ولو بعد 100 سنة، وكنت أعلم ظروف المباراة لأنني كنت بصفوف الأهلي، ولم أفهم ما حدث، لن أحكم على زملائي ولكن بدأنا المباراة بشكل خاطيء فنيا".
بيراميدز-وادي دجلة (1)

أنطوي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

استقر الكرواتي أنتي شاشيتش مدرب بيراميدز على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين كحكم ساحة، يعاونه وأحمد حسام ومحمود أبو الرجال، والحكم الرابع عمرو الشناوي. ويدخل بيراميدز المباراة واضعا الثلاثة نقاط أمامه ويرغب في تقليص عدد النقاط بينه وبين المربع الذهبي حيث يمتلك الفريق الأزرق 26 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري الذي يقبع في المركز الرابع ونقطتين عن المركز الثالث الذي يحتله الزمالك.
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه المتوقع الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا إبراهيم نور الدين. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويطمح في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 12 مباراة فاز في جميعهم وحصد 36 نقطة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري العام.
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