طلائع الجيش ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في الدوري

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

طلائع الجيش - الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا كحكم للساحة، ويعاونه كلاً من عماد العقاد واحمد عبد الغنى، وأحمد صالح حكماً رابعاً. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.

على الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش ويأمل في تحقيق مفاجأة وكسر سلسلة الانتصارات الحمراء، والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يقبع الطلائع في المركز الـ 14 في الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء سابق، ليصبح في منطقة الخطر بالمسابقة مع نهاية دورها الأول.ولم يسبق لطلائع الجيش أن حقق الفوز على الأهلي

على الجانب الأخر يدخل فريق طلائع الجيش ويأمل في تحقيق مفاجأة وكسر سلسلة الانتصارات الحمراء، والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يقبع الطلائع في المركز الـ 14 في الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء سابق، ليصبح في منطقة الخطر بالمسابقة مع نهاية دورها الأول.



ولم يسبق لطلائع الجيش أن حقق الفوز على الأهلي من قبل، إذ تفوق الفريق الأحمر في جميع المباريات باستثناء أربعة مواجهات انتهت بالتعادل بينهما.



التعادل الأخير بين الفريقين يرجع لشهر سبتمبر عام 2017 بالدوري عندما انتهت المواجهة بهدف لكل فريق، ليتفوق بعدها الأهلي في ثلاث مباريات متتالية سبقت مواجهة اليوم.



