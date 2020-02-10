فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لعبور الطلائع

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

رينيه فايلر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي.- خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول.- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جونيور أجاي.- خط الهجوم: مروان محسن.ولم يسبق لطلائع الجيش أن حقق الفوز على النادي الأهلي من قبل، إذ تفوق

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:



- حراسة المرمى: محمد الشناوي.



- خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول.



- خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جونيور أجاي.



- خط الهجوم: مروان محسن.



ولم يسبق لطلائع الجيش أن حقق الفوز على النادي الأهلي من قبل، إذ تفوق الفريق الأحمر في جميع المباريات باستثناء أربعة مواجهات انتهت بالتعادل بينهما.



التعادل الأخير بين الفريقين يرجع لشهر سبتمبر عام 2017 بالدوري عندما انتهت المواجهة بهدف لكل فريق، ليتفوق بعدها الأهلي في ثلاث مباريات متتالية سبقت مواجهة اليوم.

