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تكريم نهي سراج الدين ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرا في 2019

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
تكريم نهى سراج
تكريم نهى سراج
?كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نهي سراج الدين – رئيس قطاع الاتصالات الخارجية والداخلية بشركة اتصالات مصر، ضمن أفضل خمسين سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل» بمشاركة أكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية. وتم تكريم نهى سراج الدين عن إسهاماتها البارزة بشكل فعال وإيجابي في مجالات تنمية المجتمع من خلال عدة مبادرات تهدف إلى رقمنة الخدمات الصحية وتوصيلها لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل من خلال منتجات وخدمات مبتكرة.
وتمتلك سراج خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال العلاقات العامة حيث تلعب دوراً هاماً من أجل الحفاظ على مكانة علامة اتصالات مصر التجارية كرائدة في السوق المصري.مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتزامها بالعمل التطوعي ومبادرات توجيه الشابات المصريات وإعداد جيل جديد من قادة الأعمال، والتي أسهمت في فتح
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
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