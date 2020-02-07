تكريم نهي سراج الدين ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرا في 2019

تحرير:أحمد البرماوي ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

تكريم نهى سراج

?كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نهي سراج الدين – رئيس قطاع الاتصالات الخارجية والداخلية بشركة اتصالات مصر، ضمن أفضل خمسين سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، وذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة لـ «قمة مصر للأفضل» بمشاركة أكثر من 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات العاملة في السوق المصرية. وتم تكريم نهى سراج الدين عن إسهاماتها البارزة بشكل فعال وإيجابي في مجالات تنمية المجتمع من خلال عدة مبادرات تهدف إلى رقمنة الخدمات الصحية وتوصيلها لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل من خلال منتجات وخدمات مبتكرة.

وتمتلك سراج خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال العلاقات العامة حيث تلعب دوراً هاماً من أجل الحفاظ على مكانة علامة اتصالات مصر التجارية كرائدة في السوق المصري.مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتزامها بالعمل التطوعي ومبادرات توجيه الشابات المصريات وإعداد جيل جديد من قادة الأعمال، والتي أسهمت في فتح