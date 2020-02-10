جريمة

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أسدل قطاع الأمن العام برئاة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
نجل الضحية قال إنه عقب استيقاظه من نومه فوجئ بوفاة والدته داخل شرفة غرفة النوم، وتبين له عدم تواجد زوج والدته وأخته فاستغاث بجاره وحارس العقار اللذان عثرا على جثتيهما بمنور العقار أسفل غرفة النوم.تبين بالفحص أن الشقة محل الواقعة تقع بالطابق الرابع مكونة من 3 غرف وصالة ودورتي مياه ومطبخ وسلامة جميع منافذها،
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.
جثة-فى-شقة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
حادث تصادم

زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
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فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
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الأمن العام يكشف غموض 51 حادثًا متنوعًا في أسبوع

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، الأمر الذي ظهر جليًّا في حملات مكبرة شنها قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
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الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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