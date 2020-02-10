ميدو: نعيش أسوأ مواسم التحكيم المصري

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

أحمد حسام «ميدو»

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أسوأ مواسمها على المستوى التحكيمي، متوقعا إجراء تغييرات جذرية في لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور حاليا. وكتب ميدو: "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم، يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي، ووطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".

وأردف ميدو: "اللجنه الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الان والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة.. يجب ان يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني".واستكمل نجم الزمالك الأسبق: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو

وأردف ميدو: "اللجنه الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الان والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة.. يجب ان يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني".



واستكمل نجم الزمالك الأسبق: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام.. الحكام تتعامل بتعالي شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثوا مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب ان يتغير فورا".



وأتم أحمد حسام ميدو: "الحكم الذي يخطيء أمام الزمالك والأهلي لا يحكم لهم مرة أخرى لسنوات!! وهذا يجب أن يتغير لأن مباريات الزمالك والأهلي هي التي تلمع الحكام وتضمن لهم التواجد في القائمة الدولية!! الخوف من مسؤولي الزمالك والأهلي وإحساسهم بعدم وجود حماية كافية يدفعهم لمجاملة الناديين!!".



