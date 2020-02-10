رياضة

ميدو: نعيش أسوأ مواسم التحكيم المصري

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أسوأ مواسمها على المستوى التحكيمي، متوقعا إجراء تغييرات جذرية في لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور حاليا. وكتب ميدو: "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم، يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي، ووطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".
وأردف ميدو: "اللجنه الخماسية بقيادة عمرو الجنايني تدير الكرة المصرية بحرفية شديدة حتى الان والتحكيم يفسد كل الأشياء الإيجابية التي يفعلوها في الفترة السابقة.. يجب ان يكون هناك تغيير تشعر به الجماهير فورا بداية من الدور الثاني".واستكمل نجم الزمالك الأسبق: "يجب ألا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو
اقرأ المزيد
يواخيم-لوف (1)

رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".
رمضان صبحي - فايلر

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لعبور الطلائع

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا. ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.
الاهلى-وطلائع-الجيش

طلائع الجيش ضيفًا ثقيلًا على الأهلي في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في قمة مباريات الجولة السابعة عشر ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقودها تحكيميا محمود البنا كحكم للساحة، ويعاونه كلاً من عماد العقاد واحمد عبد الغنى، وأحمد صالح حكماً رابعاً. يدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيراميدز الجولة الماضية وتربعه على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويأمل المارد الأحمر في استمرار سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية حيث خاض الأحمر 13 مباراة فاز في جميعهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك- وطنطا (4)

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الحدود

يعود الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، علمًا بأن لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا.
الزمالك- وطنطا (3)

الزمالك يستضيف حرس الحدود في الدوري

يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في بطولة الدوري الممتاز حين يلتقي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فريق حرس الحدود، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16، علمًا بأن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، قررت إسناد مهمة إدارة المباراة إلى محمد يوسف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وشهاب راشد، فيما سيكون عمرو عايد حكما رابعا. ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يأتي الحرس بقيادة طارق العشري في المركز العاشر بـ18 نقطة من 15 لقاء، بعد فشله في الفوز بآخر ثلاث جولات.
حمد -حسام- ميدو

ميدو: لا توجد مباراة سبقها بلبلة فاز بها الزمالك

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فوز فريق الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازًا كبيرًا. وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونون أكثر هدوءًا من الزمالك في الدوحة.. الترجي فريق عريق ومميز جدًّا، ولكن 10 أيام من الهدوء حول الزمالك كافية لعودة الفريق لتركيزه، إن شاء الله الزمالك يكسب".
باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]