مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.

وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص ،هم: محمد عبد الحليم، 47 عاما، عبد العزيز خليفة، 70 عاما، يقيمان بقرية الذهب القبلية، مبروكة أحمد، 45 عاما، مقيمة بقرية الجملة، و4 آخرين مجهولين، فيما أصيب 9 أشخاص، وهم: مارينا لبيب، 29 عاما، مقيمة بقرية الكوم الأحمر، خالد حسان، 21 عاما، مقيم بقرية صفط الخمار، محمد عمر،