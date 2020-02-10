جريمة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.
وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص ،هم: محمد عبد الحليم، 47 عاما، عبد العزيز خليفة، 70 عاما، يقيمان بقرية الذهب القبلية، مبروكة أحمد، 45 عاما، مقيمة بقرية الجملة، و4 آخرين مجهولين، فيما أصيب 9 أشخاص، وهم: مارينا لبيب، 29 عاما، مقيمة بقرية الكوم الأحمر، خالد حسان، 21 عاما، مقيم بقرية صفط الخمار، محمد عمر،
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وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
جثة-فى-شقة

سر العامل الخائن في ذبح مالك مزرعة دواجن بطوخ

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم تنسيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وذلك بعد بلاغ بالواقعة تلقاه اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إذ عُثر على جثة مالك المزرعة مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن، وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض.
حادث تصادم

زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
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الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.
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رصاص الثأر وراء مقتل عامل وسائق في المنيا

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالمنيا ملابسات واقعة مقتل سائق وعامل ببنى مزار إثر إطلاق أعيرة نارية، وأمكن ضبط 4 أشخاص لارتكابهم الواقعة بدافع الثأ، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنى مزار من مستشفى بوصول (سائق، عامل - مقيمان بناحية البهنسا دائرة المركز) متوفيان إثر إصابتهما بأعيرة متفرقة، وما قرره شقيق أحدهما أنه أثناء جلوس المجنى عليهما أمام محل بيع إكسسوارات سيارات "ملك السائق" فوجئا بقيام شخص مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأودى بحياتهما وهرب.
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نزيف الأسفلت.. حالة وفاة و16 مصابا في حادث بأسوان

حلقة جديدة في مسلسل "دماء على الأسفلت" -متعدد الأجزاء دون توقف- دارت أحداثها المؤسفة أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة أسوان -جنوب مصر- إذ استيقظ سكان "بلاد الذهب" على حادث تصادم بين حافلة ركاب "أتوبيس" وسيارة ميكروباص بمدخل المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 16 شخصا أخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف المنتشرة بطول الطريق إلى نقلهم لأقرب مستشفيات؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ثم مغادرتهم عقب تماثلهم للشفاء.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع أمين شرطة وإصابة معاون مباحث في تصادم بالمنيا

لقي أمين شرطة بمركز شرطة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مصرعه فيما أصيب معاون مباحث قسم شرطة ملوي، في تصادم سيارتين، بمنطقة دوران حافظ، بمدخل مركز ملوي. تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، بلاغًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من أهالي قرية حافظ بالعثور على جثة مجهولة، ملقاة بجوار الطريق الزراعي السريع.
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