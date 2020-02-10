طلب إحاطة بشأن مشروع تخرج طلاب هندسة المنوفية

تحرير:محمد محمود ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته. وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين: "أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابة وفقا للاتفاق بينهم".

وأضاف أن الطلاب تحملوا تكلفة المشروع على نفقتهم الخاصة بعد أن رفض البحث العلمي دعمهم بحجة عدم اختصاص مشرفي البحث في هذا الأمر".وتابع أن مشروع التخرج اختص بتصنيع SMT Machine وهي عبارة عن Cartesian robot تقوم بتجميع ولحام لمكونات الـSurface mounting boards، مشيرا إلى أن جميع الوساطات التي لجأ إليها الطلبة