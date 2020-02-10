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طلب إحاطة بشأن مشروع تخرج طلاب هندسة المنوفية

تحرير:محمد محمود ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته. وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين: "أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابة وفقا للاتفاق بينهم".
وأضاف أن الطلاب تحملوا تكلفة المشروع على نفقتهم الخاصة بعد أن رفض البحث العلمي دعمهم بحجة عدم اختصاص مشرفي البحث في هذا الأمر".وتابع أن مشروع التخرج اختص بتصنيع SMT Machine وهي عبارة عن Cartesian robot تقوم بتجميع ولحام لمكونات الـSurface mounting boards، مشيرا إلى أن جميع الوساطات التي لجأ إليها الطلبة
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الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالعفو عن 135 من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 37 لسنة 2020 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 135 محكوما عليهم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأصدر السيسي، يوم الخميس الماضي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.
]اوبك

احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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مجلس-النواب (1)

نائب: تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة يوفر مليارات

أشاد النائب خالد مشهور، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات فورية بإعادة بشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، فالأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسا في وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، ما أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
ممرضه (1)

طلب إحاطة في البرلمان بشأن التعدي على الممرضين

تقدم محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، حول معاناة قطاع التمريض من التعديات المختلفة عليهم من قبل المرضى وذويهم في غياب واضح لدور أمن المستشفيات، فرغم وجود أفراد للأمن في جميع المستشفيات لحماية العالمين فيها، إلا أن دورهم في الغالب لا يتعدى دور المتفرج خوفا من ذوي المريض، مؤكدا أن قطاع التمريض وضعه سيئ ويعاني بشكل عام في كل الجوانب.
تلوث-النيل (6)

برلماني: المطاعم العائمة خطر على البيئة

قال طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الفنادق والمطاعم العائمة تعد مصدرا رئيسيا لتلوث مياه نهر النيل، كون الفنادق تلقي الصرف الصحي في النيل، ما يسبب تلوثا بيئيا وأمراضا خطيرة للإنسان، موضحا أن بعض المطاعم العائمة على مياه النيل، والتي لا يحيطها سوى المياه من كل جانب، تقوم بالتخلص من مخلفاتها داخل مياه النيل، وبالتالي تلويث مياه الشرب، موضحًا أن المياه نروي بها المحاصيل والأراضي الزراعية، فستؤثر على صحة الإنسان، بل يؤدى الى نفوق الاحياء المائية واهدار ثروتنا السمكية، كما أنها مظهر غير حضاري أمام السياح.
مجلس-النواب (1)

تحركات حزبية لإعداد تشريعات لمجلسي الشيوخ والنواب

قال ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد، إن اللجنة القانونية بإشراف المستشار بهاء أبو شقة وعدد من أساتذة القانون الدستوري بالحزب تعكف على عمل قانوني مجلس الشيوخ ومجلس النواب، مضيفا أنه سيتم الانتهاء منهم يوم السبت المقبل، وسيتم عرض هذه الرؤية خلال جلسات الحوار الوطني التي يعقدها حزب مستقبل وطن مع الأحزاب الأخري الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضة على البرلمان معبرا عن رؤية الأحزاب ككل بعد الاتفاق عليه، مضيفا أن ملامح مشروع قانون الشيوخ تتضمن أن يكون عدد المقاعد 300 مقعد.
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