الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.8% خلال شهر يناير مسجلا 105.2 نقطة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٤ م

أسعار الدواجن

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.

وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر يناير الماضي وفقا لما يلي:سلع ارتفعت أسعارها في ينايرقسم الطعام والمشروباتسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 2.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من:مجموعة اللحوم والدواجنارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 5.3% خلال شهر يناير الماضي،