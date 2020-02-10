الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة بلغت 0.8% خلال شهر يناير مسجلا 105.2 نقطة، مقارنة بشهر ديسمبر 2019
سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019.
ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر يناير الماضي وفقا لما يلي:سلع ارتفعت أسعارها في ينايرقسم الطعام والمشروباتسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 2.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من:مجموعة اللحوم والدواجنارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 5.3% خلال شهر يناير الماضي،
وجاء معدل التغير الشهري في أسعار السلع والخدمات خلال شهر يناير الماضي وفقا لما يلي:
سلع ارتفعت أسعارها في يناير
قسم الطعام والمشروبات
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 2.1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار كل من:
مجموعة اللحوم والدواجن
ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 5.3% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدجاج بنسبة 11.7%، ومجموعة البط بنسبة 2.6%.
مجموعة الخضروات
ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة بلغت نحو 5% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطماطم بنسبة 21.3%، ومجموعة الباذنجان بنسبة 19.2%.
مجموعة المياه الغازية والعصائر
ارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة بلغت نحو 0.6% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة بلغت نحو 0.9%.
مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية
ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة بلغت نحو 0.5% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة المأكولات البحرية بنسبة بلغت نحو 4.5%.
قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
سجل قسم المسكن والمياه ارتفاعا قدره 0.2% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالسكن بنسبة بلغت نحو 0.4%.
قسم الرعاية الصحية
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 0.5% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة بلغت نحو 0.6%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة بلغت نحو 0.1%.
قسم النقل والمواصلات
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 0.4% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة بلغت نحو 1.2%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة بلغت نحو 0.4%.
قسم المطاعم والفنادق
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 0.3% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة بلغت نحو 0.3%.
قسم السلع والخدمات المتنوعة
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.3% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.7%، وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة بلغت نحو 0.3%.
سلع انخفضت أسعارها في يناير
مجموعة الفاكهة
انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة بلغت نحو 1.8% خلال شهر يناير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة اليوسفي بنسبة بلغت نحو 14.7%، وانخفاض أسعار مجموعة الموز بنسبة بلغت نحو 5.6%.
مجموعة المنتجات الغذائية الأخرى
انخفضت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية بنسبة بلغت نحو 0.2% خلال شهر يناير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة بلغت نحو 0.7%، ومجموعة الخل بنسبة بلغت نحو 0.5%.
قسم الثقافة والترفيه
سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضا قدره 0.1% خلال شهر يناير الماضي، بسبب انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة بلغت نحو 1.6%.