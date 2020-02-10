السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.

وأضافت السعيد، أن الدولة المصرية بحاجة إلى توحيد جهود مؤسسات التمويل كافة مع مراعاة العمل وفقًا لخطة عمل لإدارة عملية التمويل، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتوافق مع قانون التخطيط العام الذي يراعي فكرة التنمية على مستوى المحافظات وسد الفجوات التنموية بها ووضع الفروق