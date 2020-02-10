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السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٤ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
وأضافت السعيد، أن الدولة المصرية بحاجة إلى توحيد جهود مؤسسات التمويل كافة مع مراعاة العمل وفقًا لخطة عمل لإدارة عملية التمويل، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتوافق مع قانون التخطيط العام الذي يراعي فكرة التنمية على مستوى المحافظات وسد الفجوات التنموية بها ووضع الفروق
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
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السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.
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الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
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التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: بدء الدراسة في 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات الدورة الـ29 من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين والمنعقد تحت عنوان "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" والذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع. وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أوضحت السعيد، أن الجمعية تعمل منذ نشأتها قبل 100 عام من الأن كشاهد علي التطورات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد المصري في مراحلة المختلفة وتتفاعل مع تلك التطورات بإيجابية وتساهم بفاعلية في إثراء الفكر ودعم الاقتصاد المصري في الدولة المصرية.
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التخطيط: إن آى كابيتال تدير برنامج الطروحات الحكومية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا عن شركة إن آى كابيتال القابضة؛ إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن شركة إن آى كابيتال القابضة هي شركة مصرية رائدة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تلبي احتياجات وتطلعات مختلف العملاء سواء من المستثمرين الأفراد أو المؤسسات من القطاع الخاص أو الحكومة. وأضافت السعيد، أن الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري.
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10 مهام للحكومة في ملف التنمية الاقتصادية

عقب تحديد السيد رئيس مجلس الوزراء مهام واختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموجب القرار رقم (193) لسنة 2020، الذي تضمن تكليف الوزارة بعشر مهام في مجال التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مهام عملها الأصلية في مجال التخطيط. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة التخطيط كلفت فيما قبل بملف الإصلاح الإداري البالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة فيه، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
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