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السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.
وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر، موضحة أهمية تلك المنظومة وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها واتساق البيانات مما يكون له الأثر فى التعرف على حجم الاقتصاد المصرى وقياس مستوى التنمية الاقتصادية وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.وأكدت السعيد أهمية توفير قاعدة
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
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الدواجن والخضروات.. 9 سلع رفعت التضخم خلال يناير

سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي نحو 6.8%، وهو نفس مستوى المعدل الذي سجله خلال شهر ديسمبر 2019، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بحوالي 0.8%، ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 105.2 نقطة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2019. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما.
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هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

اتفاقية بين الصندوق السيادي وجهاز المشروعات الوطنية

يوقع صندوق مصر السيادي غدًا، الإثنين، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص. وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة.
الدولار

8.5 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تتخذ خطوات سريعة نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة وتؤكد المؤشرات الدولية الصادرة مؤخرًا أن الدولة على المسار الصحيح، مشيرة إلى أن أحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادرعن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، تضمن أن مصر تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث سجلت مصر تدفقات بلغت 8.5 مليار دولار خلال عام 2019، محققة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق 2018.
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