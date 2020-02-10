السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر، موضحة أهمية تلك المنظومة وأنه لابد من اتباع الدقة عند حسابها واتساق البيانات مما يكون له الأثر فى التعرف على حجم الاقتصاد المصرى وقياس مستوى التنمية الاقتصادية وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.وأكدت السعيد أهمية توفير قاعدة