سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قرار جمهوري بالعفو عن 135 من المحكوم عليهم

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 37 لسنة 2020 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 135 محكوما عليهم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأصدر السيسي، يوم الخميس الماضي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.
وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020 من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.كما أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة
اقرأ المزيد
الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

طلب إحاطة بشأن مشروع تخرج طلاب هندسة المنوفية

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته. وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين: "أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابة وفقا للاتفاق بينهم".
]اوبك

احتمال تأجيل عقد لقاء «أوبك+» بسبب فيروس كورونا

أعلن الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أنه قد يتم تأجيل عقد لقاء "أوبك+" بسبب فيروس كورونا، قائلا: "حتى اليوم، من المقرر عقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك في 4 مارس، ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن لأوبك+ في 6 مارس، ومن الناحية النظرية، يمكن تغيير هذه التواريخ، بما في ذلك بسبب فيروس كورونا وتأثيره على سوق النفط العالمي".
طقس-بارد

اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائما على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي (5)

قرارين جمهوريين بشأن الدعم الموحد والتعليم الأساسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018. وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020 من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.
الرئيس-السيسى

السيسي: لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته. صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الرئيس-السيسى

مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
بوريس-جونسون (3)

بمشاركة مصر.. قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنطلق غدا بلندن

تنطلق قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن غدا الإثنين بمشاركة مصر وزعماء الدول الأفريقية وبريطانيا، رؤساء منظمات الأعمال الدولية، وكبار المستثمرين البريطانيين والأفارقة، وسوف تغطي القمة، التى سيفتتحها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عددا من القضايا الهامة من بينها التمويل المستدام والبنية التحتية، خطط الاستثمارات المشتركة المستقبلية، التجارة وخاصة الفرص التجارية والاستثمارية بالقارة الأفريقية، فرص النمو، وخطط الطاقة النظيفة بإفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]