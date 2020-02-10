الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.كما تراجع سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الأسكندرية بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.وانخفض