حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

لهذه الأسباب فودافون تعاقب شركة هواوي للشبكات

بدأتها أمريكا وتبعتها دول كثيرة، أزمة وقعت فيها الشركة الصينية العملاقة المتخصصة في صناعة شبكات البينة التحتية للاتصالات بعد اتهامات لها بأن معداتها يسهل اختراقها
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م
هواوي
هواوي
بدون مقدمات، أعلن نيك ريد، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون البريطانية للاتصالات، قراره بإزالة جميع الأجهزة والمكونات التى ثبتتها هواوى الصينية على شبكات موبايلاتها الرئيسية فى أوروبا، وذلك بعدما أعلنت حكومة لندن حظر هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس G5. وقال ريد، إن القرار جاء نتيجة إعلان المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية إزالة جميع مكونات هواوي من شبكات هواتفها الرئيسية في القارة. وذكرت وكالة «رويترز» أن إزالة مكونات هواوي من شبكات الاتصالات الرئيسية فى بريطانيا ودول أوروبا ستستغرق حوالي 5 سنوات وبتكلفة تقترب من 200 مليون يورو.
الأمن القومي البريطانيوأكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا يريد إنشاء بنية تحتية لاتصالات تضر بالأمن القومى، أو بقدرة البلاد على التعاون مع شركاء المملكة فى شبكة مخابرات الـ«5 eyes» أو «العيون الخمسة» التى تضم 5 دول هى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.وأعلن مسئولون فى
اقرأ المزيد
mwc

بعد انسحاب شركات كبرى.. كورونا يهدد معرض MWC برشلونة

معرض MWC الذي يقام سنويًا في مدينة برشلونة الإسبانية يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ويحظى بحضور سنوي بمئات الآلاف من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لكن يبدو أن هذا العام سيكون مختلفا، وذلك نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي بدأ يضرب عدة دول ما حوله إلى وباء، في ظل عدم اكتشاف علاج فعال له، ما أدى إلى وجود حالة من الاضطراب وصلت باعتذار العديد من الشركات الكبرى عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، فإلى أي مدى سيصمد MWC 2020 في مواجهة فيروس كورونا.
إيلون ماسك

مؤسس تيسلا العالمية.. «شاكوش» و«بيكا» الأكثر استماعا على ساوند كلاود

في تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، قال إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، بقائمة عن أكثر 8 أغان استماعًا على منصة الموسيقى المجانية Sound cloud، أمس الأربعاء، حول العالم. وخلال التغريدة التي عرضها -بسكرين شوت- ظهرت مفاجأة بوجود أغنيتين للمطربين الشعبيين المصريين حسن شاكوش بأغنية (بنت الجيران)، إلى جانب أغنية أخرى لـ"حمو بيكا" مع "حسن شاكوش" (شمس المجرة).
Anker-header

بعد نجاحها مع هونر.. اتصال وكيلا لأنكر العالمية بمصر

بعد نجاح ملحوظ حققته شركة اتصال المصرية مع شركة الهواتف العالمية هونر في السوق المصري، تعاقدت شركة اتصال مع "انكر" العالمية المتخصصة فى صناعة الأجهزة الذكية على أن تكون الوكيل الحصرى لها داخل السوق المصرية، حيث أعلنت من خلال هذا التعاقد عن تسويق منتجاتها فى مصر وكذلك مسئولياتها عن خدمات ما بعد البيع والتى تضمن للمستهلك حقوقه باستخدام منتجات على اعلي مستوى من الجوده. وتطلق اتصال أول منتجات "انكر" داخل السوق المصري وهى الباور بانك ووصلات الشحن والشواحن اللاسلكيه والمنزلية من ضمن سلسله أجهزة ذكية متنوعه تلبي احتياجات المستهلكين.
اقرأ المزيد من الأخبار
03 Mate 30 Pro_Horizon Display

هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي يدعم الـ5G خلال 2019

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G حتى ديسمبر 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G. جاء ذلك في إطار التزام الشركة بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكات الجيل الخامس 5G مما ساهم في تحقيق مبيعات قوية للشركة بنهاية 2019. تعتزم هواوي خلال عام 2020 دعم وتطوير الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة لتوّفر للمستهلكين أكثر من أي وقت مضى القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس 5G.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]