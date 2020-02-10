لهذه الأسباب فودافون تعاقب شركة هواوي للشبكات

بدأتها أمريكا وتبعتها دول كثيرة، أزمة وقعت فيها الشركة الصينية العملاقة المتخصصة في صناعة شبكات البينة التحتية للاتصالات بعد اتهامات لها بأن معداتها يسهل اختراقها

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

هواوي

بدون مقدمات، أعلن نيك ريد، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون البريطانية للاتصالات، قراره بإزالة جميع الأجهزة والمكونات التى ثبتتها هواوى الصينية على شبكات موبايلاتها الرئيسية فى أوروبا، وذلك بعدما أعلنت حكومة لندن حظر هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس G5. وقال ريد، إن القرار جاء نتيجة إعلان المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية إزالة جميع مكونات هواوي من شبكات هواتفها الرئيسية في القارة. وذكرت وكالة «رويترز» أن إزالة مكونات هواوي من شبكات الاتصالات الرئيسية فى بريطانيا ودول أوروبا ستستغرق حوالي 5 سنوات وبتكلفة تقترب من 200 مليون يورو.

الأمن القومي البريطانيوأكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا يريد إنشاء بنية تحتية لاتصالات تضر بالأمن القومى، أو بقدرة البلاد على التعاون مع شركاء المملكة فى شبكة مخابرات الـ«5 eyes» أو «العيون الخمسة» التى تضم 5 دول هى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.وأعلن مسئولون فى