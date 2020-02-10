رياضة

رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
يواكيم لوف
يواكيم لوف
علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".
وعقب انتهاء مباراة فريقه ضد لايبزيج بالأمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، نُقل إلى مولر ما قاله لوف، فرد على ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور، قائلآ: "لست مهتمًا على الإطلاق بهذا الأمر، وأنا مهتم فقط بفريقي وبمساعدته على الفوز بالألقاب الثلاث هذا الموسم". وبسؤاله عن أسباب التعادل مع لايبزيج في
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النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

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