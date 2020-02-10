رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

يواكيم لوف

علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".

وعقب انتهاء مباراة فريقه ضد لايبزيج بالأمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، نُقل إلى مولر ما قاله لوف، فرد على ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور، قائلآ: "لست مهتمًا على الإطلاق بهذا الأمر، وأنا مهتم فقط بفريقي وبمساعدته على الفوز بالألقاب الثلاث هذا الموسم". وبسؤاله عن أسباب التعادل مع لايبزيج في

وعقب انتهاء مباراة فريقه ضد لايبزيج بالأمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، نُقل إلى مولر ما قاله لوف، فرد على ذلك، في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور، قائلآ: "لست مهتمًا على الإطلاق بهذا الأمر، وأنا مهتم فقط بفريقي وبمساعدته على الفوز بالألقاب الثلاث هذا الموسم".



وبسؤاله عن أسباب التعادل مع لايبزيج في أليانز أرينا، أجاب: "لقد أهدرنا العديد من الفرص التي كان من الممكن تحويلها إلى أهداف، كما فقدنا سيطرتنا على المباراة، والمشكلة أن الفريقين كانا في حالة رضا عن التعادل، ومن المؤسف أننا أردنا انتهاء المباراة بهذه النتيجة، ومنذ الدقيقة 70، لم يقم الفريقان بأي مجازفة، والنتيجة ليست سيئة على أي حال، لكني كنت سأذهب إلى سريري برضا بالغ حال نجاحنا في الفوز".