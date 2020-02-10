كهربائي يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية

تحرير:محمد مجلي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

جثة - صورة أرشيفية

"دفعته الخلافات الزوجية للتفكير فى التخلص من حياته، خاصة أن تسببت تلك الخلافات في إصابته بأزمات نفسية فقرر شنق نفسه"، ملخص حكاية كهربائي في العقد الرابع من عمره أقدم على الانتحار، صباح اليوم الإثنين، مستخدما حبل وضعه حول رقبته وعلقه بجنش لينهي حياته المأساوية وذلك داخل محل إقامته في منطقة العجمي التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية. البداية بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شخص داخل شقته.

انتقلت القيادات الأمنية ومأمور قسم الدخيلة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبإجراء المعاينة اللازمة والفحص تبين وجود جثه لشخص يدعى "أ م"، 35 سنة، كهربائي، مسجى على ظهره بأرضية إحدى غرف الشقة مرتديا كامل ملابسه، ووجود حبل يتدلى من رقبته تسبب في إحمرار شديد حول الرقبة وسحجات وتبين وجود باقي الحبل بسقف الغرفة.بدأت