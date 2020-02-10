رياضة

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
وتابع نجم إنتر ميلان: "هنا تشعر أن الجماهير تدفعك منذ اللحظة التي تصل فيها مع حافلة الفريق، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية المباراة لهم".وعن تسديده ركلة حرة من مسافة بعيدة في العارضة، قال: "في البداية فكرت في إرسال الكرة بشكل تقليدي لداخل منطقة الجزاء، لكنني رأيت أن ميلان يدافع من العمق
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النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

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ساري يعترف بأحقية خسارة يوفنتوس أمام نابولي

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