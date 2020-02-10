إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٩ م

كريستيان إريكسن

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".

وتابع نجم إنتر ميلان: "هنا تشعر أن الجماهير تدفعك منذ اللحظة التي تصل فيها مع حافلة الفريق، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية المباراة لهم".وعن تسديده ركلة حرة من مسافة بعيدة في العارضة، قال: "في البداية فكرت في إرسال الكرة بشكل تقليدي لداخل منطقة الجزاء، لكنني رأيت أن ميلان يدافع من العمق

وتابع نجم إنتر ميلان: "هنا تشعر أن الجماهير تدفعك منذ اللحظة التي تصل فيها مع حافلة الفريق، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية المباراة لهم".



وعن تسديده ركلة حرة من مسافة بعيدة في العارضة، قال: "في البداية فكرت في إرسال الكرة بشكل تقليدي لداخل منطقة الجزاء، لكنني رأيت أن ميلان يدافع من العمق ولن يكون لدينا فرص، نظرت لبروزوفيتش الذي أخبرني بالذهاب للركلة، وفعلت".



وأتم كريستيان إريكسن: "ركلت الكرة بشكل جيد لكنه ليس جيدًا بما في الكفاية، وبالنظر للطريقة التي انتهت بها المباراة وانتصارنا، فإن العارضة ليست كابوسًا لي، بل كانت لحظة مرضية بالنسبة لي. لكن لو حدث وذهبت الكرة للشباك، لكان الأمر أشبه بحبة الكريز على الكعكة".