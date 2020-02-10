«الحلول السلمية» تتصدر ملفات قمة «إسكات البنادق» ؟

سيطرت الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها على أعمال اليوم الأول من القمة الأفريقية التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية، وكذلك ملف مكافحة التطرف.

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م

القمة الأفريقية

بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، انطلقت القمة الأفريقية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأحد، وتواصلت لليوم الثاني على التوالي تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا". ويرغب الاتحاد الأفريقي الذي اختار لقمة هذا العام عنوان "إسكات السلاح" أن يكون فعالا أكثر في المستقبل في حل نزاعات القارة السمراء، ويرغب في إيجاد حلول أفريقية لها، وهيمن على القمة أزمة انتشار الأسلحة والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دول القارة السمراء، وسط مطالبات بالتصدي لهذه الآفة.

"صفقة القرن" المزعومة، والصراع المحتدم في ليبيا، ومكافحة التطرف، وشطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ملفات تصدرت كلمات الزعماء وقادة المنظمات الإقليمية والدولية، في فعاليات اليوم الأول للقمة الإفريقية. القمة التي يشارك فيها 31 رئيس دولة أفريقية بالعاصمة الأثيوبية، ركزت المباحثات فيها على النزاعات