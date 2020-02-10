«الحلول السلمية» تتصدر ملفات قمة «إسكات البنادق» ؟

سيطرت الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها على أعمال اليوم الأول من القمة الأفريقية التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية، وكذلك ملف مكافحة التطرف.
بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، انطلقت القمة الأفريقية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأحد، وتواصلت لليوم الثاني على التوالي تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".
ويرغب الاتحاد الأفريقي الذي اختار لقمة هذا العام عنوان "إسكات السلاح" أن يكون فعالا أكثر في المستقبل في حل نزاعات القارة السمراء، ويرغب في إيجاد حلول أفريقية لها، وهيمن على القمة أزمة انتشار الأسلحة والإرهاب، والتدخلات الخارجية في شؤون دول القارة السمراء، وسط مطالبات بالتصدي لهذه الآفة.
"صفقة القرن" المزعومة، والصراع المحتدم في ليبيا، ومكافحة التطرف، وشطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ملفات تصدرت كلمات الزعماء وقادة المنظمات الإقليمية والدولية، في فعاليات اليوم الأول للقمة الإفريقية.
القمة التي يشارك فيها 31 رئيس دولة أفريقية بالعاصمة الأثيوبية، ركزت المباحثات فيها على النزاعات
"صفقة القرن" المزعومة، والصراع المحتدم في ليبيا، ومكافحة التطرف، وشطب السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ملفات تصدرت كلمات الزعماء وقادة المنظمات الإقليمية والدولية، في فعاليات اليوم الأول للقمة الإفريقية.
القمة التي يشارك فيها 31 رئيس دولة أفريقية بالعاصمة الأثيوبية، ركزت المباحثات فيها على النزاعات المسلحة في القارة وسبل التنسيق لمكافحة الجماعات الإرهابية.
وسيطرت الدعوات إلى حل سياسي في ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها على أعمال اليوم الأول من القمة، وكذلك ملف مكافحة التطرف.
وفرضت الأزمة الليبية نفسها على القمة الأفريقية بقوة وأخذت مساحة من مناقشات الرؤساء بعد دخول أطراف إقليمية ودولية إلى جانب الأطراف المتصارعة، مما زاد من حدة المواجهات التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين وتأثير ذلك على دول الجوار.
ومنذ سبع سنوات، وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التى تغير اسمها، لاحقًا، الاتحاد الأفريقي، تعهد قادة وزعماء دول القارة بـ"إنهاء جميع الحروب في أفريقيا بحلول سنة 2020"، وأطلقوا مبادرة "إسكات البنادق، غير أن ذلك لم يحدث، ولم تتمكن دول القارة من الالتزام بالإطار الزمني المحدد للمبادرة، أو بخارطة الطريق التى وضعها الاتحاد.
وخلال الجلسة الافتتاحية أمس، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، على "ضرورة الحل السياسي في ليبيا"، كما دعا إلى "رفع السودان من قائمة الإرهاب".
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف تعد أساس التحديات أمام القارة الإفريقية، داعيا إلى عقد قمة أفريقية في القاهرة تبحث تشكيل أفريقية قوة لمواجهة ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء.
وأكد السيسي استعداد مصر لاستضافة تلك القمة الأفريقية الخاصة، من واقع مسؤولياتها وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح، لتحقيق السلم والأمن في أفريقيا.
وأضاف أنه رغم تنامي التحديات أمام القارة الأفريقية، لاسيما استمرار النزاعات، وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، إلا أن مصر حرصت على تعزيز حالة السلم والأمن في أفريقيا، معتمدة على ترسيخ مبدأ (الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية)، باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة، وفهم خصوصيات الدول والشعوب الإفريقية.
واتهم أطرافاً إقليمية بخرق وانتهاك التوافق الدولي في مؤتمر برلين حول ليبيا.
فيما قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن "حل الأزمات في قارتنا يجب أن يكون سلميا، وبدون أي تدخل أجنبي".
وعن أزمة ليبيا، كشف تبون أن الوضع في ليبيا مصدر قلق للجزائر، وأن الشعب الليبي لا يستحق الويلات التي يعيشها اليوم.
سيطر الصراع على اختيار منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية "AFCFTA" أيضا على القمة الأفريقية اليوم فى ختام اجتماعاتها، وهناك محاولات للوصول لحل توفيقى بين الثلاث دول لاختيار أحد المرشحين للمنصب وهم: امكالً ميني من جنوب أفريقيا، سيسليا أكينتوميد من نيجيريا، فاستن لانجا من الكونغو الديمقراطية.
وكشفت مصادر بمكتب الاتحاد الأفريقي، أن القمة فشلت فى اتخاذ قرار توافقي بشأن المرشح على منصب سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وبعد مناقشات مستفيضة أمس، قرر رئيس القمة وجنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بموافقة الدول الأعضاء أن يجري مكتب المستشار القانوني للاتحاد اليوم انتخابات بين ثلاثة دول المتقدمة للمنصب لاختيار السكرتير العام والمدير التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية "أفكفتا" بالاقتراع المباشر والتي تستضيف مقرها غانا.