لو شعرت بالجوع في الـ3 مساءً.. تناول الحمص والجزر

استهلاك زبدة الفول السوداني يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وخاصة بوقت الظهر، لأنها غنية بالبروتين والألياف الغذائية، ومنخفضة الكربوهيدرات

تحرير:إسراء سليمان ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م

نحتاج دائمًا لتناول اسناك أو طعام خفيف بين الوجبات الرئيسية، للحصول على الطاقة، التي تساعدنا على إنجاز مزيد من الأعمال اليومية، ففي الساعة الثالثة مساء يوميا تراودك الأفكار بالذهاب إلى أحد المطاعم الشهيرة، وتناول ساندوتش من البرجر والجبنة، ولكن هل تعلم أن مثل هذه العادات، تؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، كما أنها تضر بالصحة، وتزيد من معدلات الكوليسترول، لذا عليك اختيار أنواع صحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

هل تشعر بالجوع في تمام الساعة الثالثة مساءً يوميا؟ من المؤكد أنك بحاجة إلى اسناك صحي، غني بالعناصر الغذائية المهمة، التي تزيد من الشبع، كما توجد أسباب أخرى وراء رغبتك في تناول الطعام بهذا التوقيت، فتناول كميات قليلة من الألياف الغذائية من الأسباب المهمة، لأن استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتين

هل تشعر بالجوع في تمام الساعة الثالثة مساءً يوميا؟ من المؤكد أنك بحاجة إلى اسناك صحي، غني بالعناصر الغذائية المهمة، التي تزيد من الشبع، كما توجد أسباب أخرى وراء رغبتك في تناول الطعام بهذا التوقيت، فتناول كميات قليلة من الألياف الغذائية من الأسباب المهمة، لأن استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتين يساعد في الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، بينما تناول القليل منها، يؤدي إلى الاعتماد على الشيبسي والحلويات المصنعة والأطعمة المقلية، والخيارات غير الصحية الأخرى.

فاستهلاك أطعمة غير صحية في فترة الظهر، يجعلك تشعر بالجوع سريعًا، وبالتالي يؤثر على صحتك بشكل واضح، فمن أكثر الطرق الصحية لإشباع رغبتك في تناول الطعام في الـ3 مساءً، الاهتمام بالعناصر الغذائية المهمة في نظامك الغذائي، وبخاصة الاسناك، لأنه لن يشعرك بالشبع لفترات طويلة فقط، ولكن سيمنحك قيمة غذائية عالية، وما يلي بعض من الاختيارات الصحية للاسناك:

1-الشيكولاتة الداكنة

تعتبر من أهم الخيارات الصحية، لأنها تزيد من شعورك بالشبع أكثر من الشيكولاتة باللبن، فعليك تناول قطعة من الشيكولاتة مع الفواكه المجففة.

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2-الفواكه المجففة

يمكنك تناولها في أي وقت من اليوم، وخاصة أثناء فترة الظهر، تحتوي على معدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة، كما أنها أفضل بديل للشعور بالرضا والشبع في الساعة الثالثة مساءً.

3-الجزر والحمص

يحتوي الجزر الخام على معدلات عالية من الألياف الغذائية المهمة، التي تستغرق وقتًا أطول للهضم، وبالتالي تجعلك تشعر بالشبع، وبالنسبة للحمص، مصدر غني بالألياف الغذائية المهمة، فعليك بخلط الاثنين معًا، للتغلب على الشعور بالجوع بعد الظهر.

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4-زبدة الفول السوداني

غنية بالبروتين والألياف الغذائية، ومنخفضة الكربوهيدرات، بالتالي استهلاك زبدة الفول السوداني تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وخاصة بوقت الظهر، ولتناولها بشكل صحي، عليك بوضع الفول السوداني على التفاح أو الموز.

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5-الزبادي

من أفضل الخيارات المقترحة لتقليل الشهية، والشعور بالشبع، وبما أنه غني بكميات معقولة من الزبادي، يزيد من شعورك بالشبع لفترة طويلة، وينصح به خبراء التغذية أيضًا لخسارة الوزن، لأنه منخفض من حيث السعرات الحرارية، وغني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية المهمة.

6-الموز

تحتوي هذه الفاكهة على الكربوهيدرات الصحية، وتعزز عملية الأيض أيضًا، كل ذلك ضروري لإرضاء آلام الجوع لدينا في فترة ما بعد الظهر، بجانب ذلك، غني بالمغنسيوم والبوتاسيوم وجيد للهضم.

وبالنسبة للأطعمة التي يجب تجنبها، حتى لا تؤثر على الصحة بشكل سلبي، ما يلي بعض منها:

عصير البرتقال والأطعمة المملحة والكافيين والسوشي والجبنة والمشروبات الباردة، واللبان والأطعمة الحارة، والكيك المصنع، والمحليات الصناعية، جميعها خيارات يجب الابتعاد عنها.

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