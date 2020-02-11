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لو شعرت بالجوع في الـ3 مساءً.. تناول الحمص والجزر

استهلاك زبدة الفول السوداني يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وخاصة بوقت الظهر، لأنها غنية بالبروتين والألياف الغذائية، ومنخفضة الكربوهيدرات
تحرير:إسراء سليمان ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٠ م
اسناك غير صحي
اسناك غير صحي
نحتاج دائمًا لتناول اسناك أو طعام خفيف بين الوجبات الرئيسية، للحصول على الطاقة، التي تساعدنا على إنجاز مزيد من الأعمال اليومية، ففي الساعة الثالثة مساء يوميا تراودك الأفكار بالذهاب إلى أحد المطاعم الشهيرة، وتناول ساندوتش من البرجر والجبنة، ولكن هل تعلم أن مثل هذه العادات، تؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، كما أنها تضر بالصحة، وتزيد من معدلات الكوليسترول، لذا عليك اختيار أنواع صحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
هل تشعر بالجوع في تمام الساعة الثالثة مساءً يوميا؟ من المؤكد أنك بحاجة إلى اسناك صحي، غني بالعناصر الغذائية المهمة، التي تزيد من الشبع، كما توجد أسباب أخرى وراء رغبتك في تناول الطعام بهذا التوقيت، فتناول كميات قليلة من الألياف الغذائية من الأسباب المهمة، لأن استهلاك أطعمة غنية بالألياف الغذائية والبروتين
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نكهات-مختلفة-من الشاى (1)

للحصول على نوم هادئ تناول شاي الموز أو اللافندر

نتعرض كل يوم لمواقف في العمل أو الحياة بشكل عام، تؤدي إلى زيادة التوتر والضغط النفسي والإجهاد، مما يجعلنا غير قادرين على تحقيق الأهداف، وليس ذلك فقط، بل يؤثر التوتر على النوم أيضًا، ويؤدي إلى الإصابة بالأرق واضطرابات النوم، لذا ينصح بممارسة الرياضة قبل الذهاب للنوم، مع تناول مشروب دافئ، لاسترخاء العضلات، وبخاصة الشاي، على سبيل المثال شاي اللافندر، يتميز بخصائص علاجية، تساعدك على النوم، كما أن شاي الموز فعال بشكل كبير، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
حماية-العينين

للوقاية من المياه الزرقاء.. تناول الجزر والسبانخ

العين من أكثر الأجزاء الحساسة بالجسم، حيث تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وتتعرض للتهيج والاحمرار أثناء تقلبات المناخ، على الجانب الآخر، توجد بعض الحالات المرضية التي تضعف الرؤية، مثل المياه الزرقاء، دائمًا ينصح باتخاذ إجراء جراحي، ولكن خبراء التغذية قدموا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز الرؤية، وتقليل فرص الإصابة، مثل الخوخ والسبانخ والبرتقال، والكرنب والأسماك وغيرها من الأطعمة الأخرى، وذلك حسبما صرح موقع الأمريكي "boldsky".
فوائد الكاري

لو عاوز تحافظ على قلبك.. أضف الكاري لطعامك

تعتبر التوابل جزء هام من الطعام، فنسمع دائمًا أن رشة الملح هي سر الطبخة، وبالتالي القليل من الكركم والفلفل الأسود والقرفة والحبهان والزعفران يمنح الطعام مذاقًا رائعًا، بجانب ذلك، تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، ومن أشهر التوابل المميزة "الكاري"، غني بقيمة غذائية عالية، كما أنه يعمل على التحسين من صحة القلب، ومضاد للسرطان، ويساعد في السيطرة على معدلات السكر بالدم، ويزيد من معدلات الشبع، وذلك نقلًا عن "healthline".
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