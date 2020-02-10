رياضة

النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م
عماد النحاس
عماد النحاس
أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة منافسة فريقه مع نادي الزمالك على المركز الثاني بجدور ترتيب الدوري الممتاز، حيث قال النحاس في تصريحات إذاعية: "المقاولون يقدم مستويات مميزة، وأصبح لديه دوافع كبيرة للتواجد في مركز جيد، لكن الزمالك فريق كبير ومنافس قوي للأهلي على اللقب وليس الوصافة فقط". وأضاف مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون يبحث عن العودة للبطولات الإفريقية، وذلك يتطلب بذل أقصى ما لدينا حتى يكمل الفريق مشواره في بطولة الدوري بنفس القوة، وأن يتحلى اللاعبون بميزة النفس الطويل".
وتحدث النحاس عن تعاقدات المقاولون في فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: "التعاقدات رغم قلتها، لكنها جاءت في مراكز مهمة ونحتاجها لتنفيذ فكرنا الهجومي، حيث تعاقدنا مع أيمن حفني والنيجيري جاكوب نجوكو".وتابع عماد النحاس: "مواجهة بيراميدز ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، في ظل الإمكانيات الكبيرة للمنافس،
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كريستيان إريكسن (1)

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
يواخيم-لوف (1)

رد صادم من توماس مولر على تصريحات يواكيم لوف

علق توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، على تصريحات يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، بشأن مدى احتمالية عودته لتمثيل المانشافت في بطولة اليورو المقبلة، وذلك بعد أن تحدث لوف، أمس الأحد، عن مدى احتمالية استدعاء مولر في قائمة الماكينات. وقال مدرب منتخب ألمانيا: "هناك احتمالية ضعيفة لذلك، طالما كان الجميع بحالة جيدة، وأنا سعيد بما يقدمه في الدور الثاني، لكني كما قلت من قبل، سنذهب إلى اليورو باللاعبين الشباب، وإذا حدث ما لا يمكن توقعه، حينها قد ننظر إلى الخيارات المتاحة".
ميدو

ميدو: نعيش أسوأ مواسم التحكيم المصري

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك الأسبق، أن الكرة المصرية تعيش أسوأ مواسمها على المستوى التحكيمي، متوقعا إجراء تغييرات جذرية في لجنة الحكام التي يرأسها جمال الغندور حاليا. وكتب ميدو: "محمود عاشور واحد من أفضل الحكام هذا الموسم، يحتسب ضربة جزاء وهمية لصالح الإسماعيلي، ووطبعا علشان الحق ضربة جزاء مصطفى محمد مالهاش أي علاقة بضربة جزاء، وهذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرار من اللجنه المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام".
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استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يتخطى عقبة طنطا في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا ثمينًا، على نظيره طنطا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر، من منافسات بطولة الدوري الممتاز.? سجل محمد سمير، هدف التقدم للمقاولون العرب، وأضاف لويس إدواردو الهدف الثاني، ليرفع ذئاب الجبل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، لكن الأخير لعب ثلاث مباريات أقل، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.
باتريس كارتيرون

أمير مرتضى: إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع كارتيرون

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون. وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان، وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".
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