النحاس يبحث عن عودة المقاولون للبطولات الإفريقية

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

عماد النحاس

أكد عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، صعوبة منافسة فريقه مع نادي الزمالك على المركز الثاني بجدور ترتيب الدوري الممتاز، حيث قال النحاس في تصريحات إذاعية: "المقاولون يقدم مستويات مميزة، وأصبح لديه دوافع كبيرة للتواجد في مركز جيد، لكن الزمالك فريق كبير ومنافس قوي للأهلي على اللقب وليس الوصافة فقط". وأضاف مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون يبحث عن العودة للبطولات الإفريقية، وذلك يتطلب بذل أقصى ما لدينا حتى يكمل الفريق مشواره في بطولة الدوري بنفس القوة، وأن يتحلى اللاعبون بميزة النفس الطويل".

وتحدث النحاس عن تعاقدات المقاولون في فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: "التعاقدات رغم قلتها، لكنها جاءت في مراكز مهمة ونحتاجها لتنفيذ فكرنا الهجومي، حيث تعاقدنا مع أيمن حفني والنيجيري جاكوب نجوكو".وتابع عماد النحاس: "مواجهة بيراميدز ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، في ظل الإمكانيات الكبيرة للمنافس،

وتحدث النحاس عن تعاقدات المقاولون في فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: "التعاقدات رغم قلتها، لكنها جاءت في مراكز مهمة ونحتاجها لتنفيذ فكرنا الهجومي، حيث تعاقدنا مع أيمن حفني والنيجيري جاكوب نجوكو".



وتابع عماد النحاس: "مواجهة بيراميدز ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين، في ظل الإمكانيات الكبيرة للمنافس، لكن المقاولون لديه الرغبة في تقديم عرض جيد خصوصا أن بيراميدز منافس مباشر لنا على مقعد بالمربع الذهبي".



وواصل مدرب ذئاب الجبل: "المقاولون لم يتأثر بغياب محمد طلعت بعد انتقاله لسموحة، نمتلك البدائل المميزة، لكن كان من الضروري رحيله حتى لا يتم إيقافه، وذلك على خلفية أزمته السابقة بعد توقعيه لصفوف الفريق الساحلي".