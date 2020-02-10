تسمم طبيبة و3 من أبنائها بسبب وجبة سمك

تحرير:محمد مجلي ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

أسماك فاسدة - صورة أرشيفية

أعلن مركز السموم بالمستشفى "الأميري"، التابع إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن استقبال أسرة مكونة من طبيبة و3 أطفال مصابين بالتسمم ، وذلك نتيجة تناولهم وجبة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة سيدى بشر، بدائرة قسم شرطة اول المنتزه، شرق المدينة، وأفاد بأن المصابين الأربعة وصلوا المستشفى مصابين بحالة أعياء شديدة نتيجة ظهور أعراض التسمم عليهم، وأنه على الفور بدأت إدارة المستشفى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه، بورود إشارة من وحدة الحراسة بمستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري" يفيد بوصول طبيبة و3 من أبنائها مصابين بحالات تسمم، وخضعت الأم المصابة وأبنائها الثلاثة للعلاج وتم إسعافهم وإجراء الفحص والكشف الطبي عليهم، وتبين