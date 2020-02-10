اكتشاف فيروس غامض يحير العلماء: لا يملك جينات

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

علماء يكتشفون فيروس - صورة تعبيرية

اكتشفت مجموعة من الباحثين شكلا جديدا من الفيروسات لا يحتوي على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمي. ووجد العلماء أن هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من الأميبا (جنس كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهي تعيش داخل الجسم بشكل طفيلي أو متعايش)، في بحيرة صناعية في البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا. وأطلق الفريق على الفيروس اسم "يارا" (Yaravirus)، نسبة لـYara، المعروفة أيضا باسم Iara، ويعني "أم كل المياه".

وعندما قام العلماء بتسلسل جينوم الفيروس "يارا"، وهي عملية تحديد تسلسل الحمض النووي الكامل الذي يشكل كائنا حيا، اكتشفوا أن أكثر من 90% من الجينات مكونة من جينات لم يعثر عليها من قبل. وقال الفريق الذي فحص الفيروس، في موقع bioRxiv للعلوم البيولوجية: "نعلن عن اكتشاف فيروس يارا، وهو سلالة جديدة من فيروسات