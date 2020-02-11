اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

تحرير:إسراء سليمان ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

أهمية اللبن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

نعتقد دائمًا أن زيادة الوزن من المهام الصعبة، التي تحتاج إلى مزيد من الجهد، واتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط، فيقول خبراء التغذية "الدايت" لا يكون مفيدًا عندما ينتج عنه آثار جانبية، كنقص فيتامين D، الذي يؤثر على العظام. ولكن هل تعلم أن زيادة الوزن أيضًا مهمة ليست سهلة على الإطلاق؟ إذا