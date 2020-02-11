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اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

تحرير:إسراء سليمان ١١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
أهمية اللبن
أهمية اللبن
اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
نعتقد دائمًا أن زيادة الوزن من المهام الصعبة، التي تحتاج إلى مزيد من الجهد، واتباع نظام غذائي يعتمد على المصادر النباتية فقط، فيقول خبراء التغذية "الدايت" لا يكون مفيدًا عندما ينتج عنه آثار جانبية، كنقص فيتامين D، الذي يؤثر على العظام. ولكن هل تعلم أن زيادة الوزن أيضًا مهمة ليست سهلة على الإطلاق؟ إذا
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التوقف عن الوجبات السريعة لا يعني فقدان الوزن!

نبحث عن خطط سريعة وفعالة لفقدان الوزن، وفي وقت انتشرت به الأنظمة الغذائية الفعالة، نحاول اختيار ما يناسب أجسامنا، مع تجنب بعض الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الكيلو جرامات، ومن بينها الوجبات السريعة الغنية بالدهون، حيث أنها من أكثر الأطعمة، التي يحذر الأطباء من تناولها، ولكن بعض الأشخاص لا يفقدون وزنهم، حتى بعض تجنب "الديليفري"، هل توجد أسباب لذلك؟ وجد خبراء التغذية بعض من العوامل التي تجعلك محتفظًا بوزنك الزائد، نقلًا عن الموقع الأمريكي "livestrong".
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في الوقت الحالي أصبحت الحياة سريعة، نصارع جميعًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا نلتفت إلى حالتنا النفسية أو الصحة الجسدية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العصر، مثل التوتر والاكتئاب والسمنة وأمراض الضغط والسكري، لذا لا بد من اتباع أنظمة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا، حاول الخبراء وضع بعض من الأنظمة الغذائية التي تساعدهم، وفقا لـ"boldsky".
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أخطاء تقوم بها عند اتباع نظام غذائي للتخسيس

في بداية السنة الجديدة، عليك أن تجد حلولا لتغيير عادات الأكل وخسارة بعض الوزن الزائد، وأغلب الأنظمة الغذائية مقيدة بشكل كبير، ومن هنا يبدأ هوس السعرات الحرارية من خلال التركيز على ما يمكن تناوله ومالا يمكن الحصول عليه. كشفت مدربة اللياقة البدنية، لوسي ماونتين، عن طرق تساعد في تغيير تفكير كل شخص لتناول طعام صحي، حيث قد يدخل بعض الأشخاص اصنافا ليست مناسبة لنظام التخسيس، خاصة وأنها تعلمت مما قامت به في الماضي، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

ينصح دائمًا باستخدام كمية أقل من الملح في طعامك، وخاصة بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أن تناول كميات كبيرة من الملح، يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، على سبيل المثال يؤثر بشكل سلبي على القلب والأوعية الدموية، وليس ذلك فقط، بل يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وأمراض الكلى والصداع والتورم وزيادة الوزن بالجسم، لذا عليك بتقليل استهلاكك من الملح تدريجيًا، بمساعدة بعض من النصائح المقدمة من قبل خبراء التغذية، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
مشروب-الكاكاو-بالموز

كوب من الكاكاو يساعد في فقدان الوزن وضبط ضغط الدم

الشوكولاتة بجميع مشتقاتها تعتبر بمنزلة هوس لعديد من الأشخاص، فبجانب مذاقها الرائع، تمد الجسم بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، كما أن مسحوق الكاكاو -وهو أحد مشتقاتها- يتميز بقيمة غذائية عالية، ويقدم للجسم العديد من الفوائد، على سبيل المثال كوب من الكاكاو الدافئ يقلل من ضغط الدم المرتفع، كما يقلل من معدلات الاكتئاب التي تصيب الجسم، نتيجة التوتر، وبالنسبة للعناصر، غني بالكالسيوم والبروتين والحديد، وغيرها من العناصر، نقلا عن "boldsky".
نظام-باليو-للتخسيس

الجوع خطر.. 5 بدائل سريعة للوجبات «إذا كنت مشغولا»

في الوقت الحالي أصبحت الحياة سريعة، نصارع جميعًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، لا نلتفت إلى حالتنا النفسية أو الصحة الجسدية، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض العصر، مثل التوتر والاكتئاب والسمنة وأمراض الضغط والسكري، لذا لا بد من اتباع أنظمة غذائية صحية غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، لكن بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وقتًا، حاول الخبراء وضع بعض من الأنظمة الغذائية التي تساعدهم، وفقا لـ"boldsky".
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هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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