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وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م
الغاز
الغاز
أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن مشروع "التيار الشمالي-2" لإمدادات الغاز سيكتمل رغم جهود عدة دول لإيقافه. وقال وزير الطاقة الروسي - في مقال نشره بمجلة "سياسة الطاقة"، وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه - "إن مشروع "التيار الشمالي-2" شفاف ومربح ليس فقط لروسيا، وإنما أيضًا للدول الأوروبية، إذ سيعزز إمدادات الغاز إلى بلدان شمال ووسط أوروبا، وبأسعار تنافسية تخدم استهلاك تلك الدول". وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب يعارضان تنفيذ هذا المشروع، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.
وكان الرئيس الأمريكي قد وقَّع في 20 ديسمبر الماضي قانونًا يفرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي-2" والتيار التركي الروسيين، وهو ما أدى إلى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.يُذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" يضم ائتلاف شركات
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اكتشاف فيروس غامض يحير العلماء: لا يملك جينات

اكتشفت مجموعة من الباحثين شكلا جديدا من الفيروسات لا يحتوي على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمي. ووجد العلماء أن هذا الفيروس الغامض، الذي جمعوه من الأميبا (جنس كائن حي وحيد الخلية ينتمي إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهي تعيش داخل الجسم بشكل طفيلي أو متعايش)، في بحيرة صناعية في البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا. وأطلق الفريق على الفيروس اسم "يارا" (Yaravirus)، نسبة لـYara، المعروفة أيضا باسم Iara، ويعني "أم كل المياه".
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إصابة 60 حالة بفيروس «كورونا» على متن سفينة باليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لأشخاص كانوا على متن السفينة «دايموند برينسس» السياحية التي تم فرض حجر صحي على جميع من كان عليها في ميناء «يوكوهاما» مؤخرا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الجديد بنحو 97 شخصا، أمس الأحد، وهو أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد.
وجبة مرضى كورونا

وجبة من لحم السلاحف.. عشاء مرضى «كورونا» في مستشفى صيني

رغم الشكوك بأن فيروس "كورونا" انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غير معتادة في الصين، مثل الخفافيش، لا تزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم وجبات "غريبة". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي. ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية".
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كورونا يغلب «سارس» ويتجاوز عدد ضحاياه 800 شخص

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصًا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس، بحسب "سبوتنيك". ارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر في مدينة ووهان، بحسب وكالة "بلومبرج".
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كورونا: الصين تحظر «الماجونج».. وأول حالة بسنغافورة

منعت السلطات الصينية خروج المواطنين من منازلهم أو تجمعهم في أي مقهى وحظر لعب "الماجونج" ذات الشعبية الكبيرة في الصين خارج المنازل، وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، ظهر فيه مجموعة من الأشخاص في إحدى قرى مدينة تشنجدو الجنوبية الغربية يلعبون "الماجونج"، وعندما رصدهم أحد المسؤولين بواسطة طائرة بدون طيار، طلب منهم من خلال مكبر صوت مغادرة المقهى على الفور، منوها بأن لعب "الماجونج" خارج المنزل محظور بسبب الوباء المنتشر حاليا، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
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كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
طارق- شوقي

وزارة التعليم: لا صحة لتأجيل الدراسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2019، وأنه لا نية لتأجيل الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وأن الدراسة في موعدها الذي تم الإعلان عنه في الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 يوم السبت المقبل، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب. وتهيب الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
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