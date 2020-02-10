وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م

الغاز

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن مشروع "التيار الشمالي-2" لإمدادات الغاز سيكتمل رغم جهود عدة دول لإيقافه. وقال وزير الطاقة الروسي - في مقال نشره بمجلة "سياسة الطاقة"، وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه - "إن مشروع "التيار الشمالي-2" شفاف ومربح ليس فقط لروسيا، وإنما أيضًا للدول الأوروبية، إذ سيعزز إمدادات الغاز إلى بلدان شمال ووسط أوروبا، وبأسعار تنافسية تخدم استهلاك تلك الدول". وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب يعارضان تنفيذ هذا المشروع، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقَّع في 20 ديسمبر الماضي قانونًا يفرض عقوبات على خطي أنابيب نقل الغاز "التيار الشمالي-2" والتيار التركي الروسيين، وهو ما أدى إلى إجبار شركة "ألياس" السويسرية على مغادرة المشروع خشية الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.يُذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" يضم ائتلاف شركات