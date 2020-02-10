إنبي يعود بنقطة ثمينة من طنطا بعد مباراة مثيرة

تحرير:علي الزيني ١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٣ م

إنبي

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، ونظيره إنبي، التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد طنطا الرياضى، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء السيد البدوي رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش الرابع عشر، علمًا بأن الأخير يواجه نظيره الأهلي مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة ذاتها، في المقابل جاء الفريق البترولي في المركز السابع برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن سموحة السادس.

بداية المباراة جاءت هادئة، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 42 كاد محمد شريف يسجل هدف التقدم لفريق إنبي بعد ركلة حرة نفذها عبد الرحمن عامر، وأبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى شريف، الذي سدد الكرة، أبعدها الدفاع قبل مرورها إلى الشباك. وفي الدقيقة 73، تصدى علي فرج حارس مرمى