سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الوطنية للانتخابات» تنهي استعداداتها لـ«تكميلية النواب» بالجيزة وملوي

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م
انتخابات
انتخابات
أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.
وتجري الانتخابات بالدائرة الأولى بالجيزة من خلال 87 لجنة فرعية تضم 266396 ناخبًا، وبدائرة ملوي بالمنيا من خلال 153 لجنة فرعية تضم 444867 ناخبا، وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل من حوالي 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة اليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها
اقرأ المزيد
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات مجالس الإدارات

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال يوم أمس الأحد، أول أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح، والموافق التاسع من فبراير 2020. ففي مؤسسة وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: صلاح الدين مغاوري محمد شعبان، إبراهيم رجب علي إبراهيم، محمد محمد رضا منصور أحمد.
الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالعفو عن 135 من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 37 لسنة 2020 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 135 محكوما عليهم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأصدر السيسي، يوم الخميس الماضي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

طلب إحاطة بشأن مشروع تخرج طلاب هندسة المنوفية

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته. وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين: "أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابة وفقا للاتفاق بينهم".
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب (2)

نائب: الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدم النائب ماجد طوبيا، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة، حول نتائج تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030"، التي وضعها المجلس القومي للسكان لمواجهة قضية الزيادة السكانية وحلها، على أرض الواقع، خاصة أنه خلال الساعات القليلة الماضية وصل عدد المواليد وفقا للساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نحو 99 مليونا و944 ألفا ومن المتوقع أن يصل تعداد السكان خلال ساعات إلى 100 مليون نسمة، موضحا أن الاستراتيجية من المفترض أنها قائمة على 5 محاور، هي: تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التعليم، دعم الشباب، تمكين المرأة، الإعلام.
مجلس-النواب

مكافآت «هيئة تدريس جامعة الأزهر» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفة وزارة المالية للقانون وعدم صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إذ إنّ وزارة المالية تصرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر كفئات مالية مقطوعة، فى حين أنّ المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 205 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، نصت على احتسابها نسبة من الأجر الأساسي.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مجلس-النواب (2)

جدل في إعلام البرلمان بسبب نقابة الإعلاميين

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، التي تناقش طلبي إحاطة بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقا لقانون إنشائها، مشادات بين أمين السر النائب نادر مصطفى، وأعضاء اللجنة جليلة عثمان، وأسامة شرشر، وجلال عوارة، حيث اتهمهم أمين السر بـ"شخصنة" الاجتماع لصالح عوارة حتى يستطيع الحصول على كارنيه العضوية في الوقت الذي رأى النواب الثلاثة أنه يسعى لـ"تبويظ الاجتماع" لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]