«الوطنية للانتخابات» تنهي استعداداتها لـ«تكميلية النواب» بالجيزة وملوي

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م

انتخابات

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.

وتجري الانتخابات بالدائرة الأولى بالجيزة من خلال 87 لجنة فرعية تضم 266396 ناخبًا، وبدائرة ملوي بالمنيا من خلال 153 لجنة فرعية تضم 444867 ناخبا، وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل من حوالي 300 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة اليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها