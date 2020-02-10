تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «ميدان الشهداء»

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، يوليو 2013، لجلسة 12 فبراير الجاري. وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية، أن أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني في أبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية إدانتهم في أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء

وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية، أن أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني في أبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية إدانتهم في أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية، حيث وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.



