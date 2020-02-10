جريمة

تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية «ميدان الشهداء»

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
محكمة
محكمة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط في أحداث العنف التي شهدها "ميدان الشهداء" بحلوان، يوليو 2013، لجلسة 12 فبراير الجاري. وكانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية، أن أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني في أبريل 2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين منهم عضو مجلس شعب سابق، والسجن 15 عاما لـ 9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية إدانتهم في أحداث العنف التي وقعت بميدان الشهداء
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نفوق-الأسماك-بنهر-النيل (4)

تسمم طبيبة و3 من أبنائها بسبب وجبة سمك

أعلن مركز السموم بالمستشفى "الأميري"، التابع إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن استقبال أسرة مكونة من طبيبة و3 أطفال مصابين بالتسمم ، وذلك نتيجة تناولهم وجبة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بمنطقة سيدى بشر، بدائرة قسم شرطة اول المنتزه، شرق المدينة، وأفاد بأن المصابين الأربعة وصلوا المستشفى مصابين بحالة أعياء شديدة نتيجة ظهور أعراض التسمم عليهم، وأنه على الفور بدأت إدارة المستشفى اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
جثة

كهربائي يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية

"دفعته الخلافات الزوجية للتفكير فى التخلص من حياته، خاصة أن تسببت تلك الخلافات في إصابته بأزمات نفسية فقرر شنق نفسه"، ملخص حكاية كهربائي في العقد الرابع من عمره أقدم على الانتحار، صباح اليوم الإثنين، مستخدما حبل وضعه حول رقبته وعلقه بجنش لينهي حياته المأساوية وذلك داخل محل إقامته في منطقة العجمي التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية. البداية بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شخص داخل شقته.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.
وزارة-الداخلية

الحقيقة الكاملة في جريمة حدائق الأهرام

أسدل قطاع الأمن العام برئاة اللواء علاء الدين سليم الستار على واقعة "جريمة حدائق الأهرام، إثر بلاغ تلقاه مأمور قسم الهرم من موظف "31 سنة"، وحارس العقار وطالب "9 سنوات"، باكتشافهم وفاة كل من زوج والدة المُبلغ الثالث مقاول، 45 سنة، وابنته نجوى، 9 أشهر، متوفيان إثر إصابتهما بكسر بعظام الجمجمة من الخلف إثر سقوطهما بمنور العقار، وزوجة المتوفي الأول ووالدة المُبلغ الثالث "الطفل"، ربة منزل، تبلغ من العمر 34 سنة، توجد بها آثار خنق بالرقبة باستخدام كوفيه خاصة بزوجها.
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محكمة-ارشفية

محكمة النقض تنظر طعون متهمي «داعش مطروح»

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر الماضي، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي، وعاقبت المحكمة، 10 متهمين بالسجن المؤبد 25 سنة، و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.
جثة

بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".
سجن

خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
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السيطرة على حريق بمصحة لعلاج الإدمان في حلوان

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان بحلوان، وإخماده تماما، دون أي إصابات، إذ تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بالطابق الأول فى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، وعلى الفور دفعت بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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