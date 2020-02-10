«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات مجالس الإدارات

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال يوم أمس الأحد، أول أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح، والموافق التاسع من فبراير 2020. ففي مؤسسة وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: صلاح الدين مغاوري محمد شعبان، إبراهيم رجب علي إبراهيم، محمد محمد رضا منصور أحمد.

وترشح لعضوية مجلس الإدارة "إداريين": محمد صالح محمد صالح، سمير محمود مجاهد سلامة، علا محمد محمد فتح الباب، سيد عبد الحميد سيد فرج الله، أحمد منصور عباس إبراهيم، عصام رضا فصيح حسن شاهين.وترشح لمجلس الإدارة عن العمال: محمد عادل محمد علي.وترشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين: أيمن محمود مصطفى القاضي.وترشح

وترشح لعضوية مجلس الإدارة "إداريين": محمد صالح محمد صالح، سمير محمود مجاهد سلامة، علا محمد محمد فتح الباب، سيد عبد الحميد سيد فرج الله، أحمد منصور عباس إبراهيم، عصام رضا فصيح حسن شاهين.



وترشح لمجلس الإدارة عن العمال: محمد عادل محمد علي.

وترشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين: أيمن محمود مصطفى القاضي.



وترشح للجمعية العمومية "إداريين": مصطفى كسبان محمد أحمد" وللجمعية عمومية "عمال"، وترشح إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حافظ العزب، وكريم علي أحمد أحمد الليثي.



وفي مؤسسة "أخبار اليوم"؛ ترشح مجلس لعضوية مجلس الإدارة "إداريين" كل من : أيمن عمر علي الديب، وائل إسماعيل عامر ضيف، ناصر محمد السيد الشاهد، محمد حامد السيد أحمد، عربي عبادي إبراهيم رضوان، هشام سيد أحمد أحمد، وهلال إبراهيم أحمد علي، محمد محمد علي منصور، بينما ترشح لعضوية مجلس الإدارة عن العمال كل من: محمد سيد صالح سيد، وأحمد مصطفى معوض عثمان.



وترشح سعيد حامد محمود محمد لعضوية مجلس الإدارة "عمال "، فيما ترشح خيري حسين على حسن لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين".

وفِي مؤسسة "دار التحرير"، ترشح لعضوية مجلس الإدارة "صحفيين" كل من : محمد ممدوح محمد عبد النور، وأحمد صلاح الدين محمد، وسوسن عبد الباسط شوقي، ومحمد محمد حسن المنايلي.. وترشح من "الإداريين": محمد مصطفى مصباح سليمان.



وترشح لمجلس الإدارة "عمال" كل من: عادل محمد علي موسى، عزت أحمد محمد المدرك، نور نبوي عبد الجواد عبد النبي، ياسر الغريب سعد فؤاد..فيما ترشح لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين": شريف شوقي حسن عبدالله، وترشح للجمعية العمومية " إداريين " كل من ياسر إسماعيل محمد، ومصطفى كمال فرج محمد.



وترشح لعضوية الجمعية العمومية "عمال" كل من: إبراهيم رشاد إبراهيم سليمان، فوزي فوزي عبد الرحيم، السيد عبد الستار عبد الحميد، محمود أحمد عبد اللطيف إبراهيم.



أما مؤسسة "الأهرام"، فترشح لعضوية مجلس الإدارة "صحفيين" كل من: إسماعيل فرج احمد فرج العوامي، علاء السيد محمد سالم، هبه محمد محمد باشا.



وترشح لعضوية مجلس الإدارة "إداريين" كل من: حازم عبد المجيد محمود عبدالجليل، أسامة لطفي محمد عبد اللطيف.



وترشح لمجلس الإدارة عن "العمال" كل من أشرف مصطفى إمام إبراهيم، وللجمعية العمومية عن "الإداريين " كل من : عطية الغريب عطيه مصطفى، حامد سعيد على عبد القادر.



بينما ترشح للجمعية العمومية "عمال": خالد عبد الفتاح عبد المقصود حماد.



وفِي مؤسسة "دار الهلال"، ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: محمد عبد الحافظ محمد، حسن السيد عبد الرحيم علي، محمد السيد حسانين السيد، نورة أنور أحمد عيسى، عبد اللطيف حسن حامد.



كما ترشح لعضوية مجلس الإدارة "إداريين" كل من: السيد حسن السيد غريب، داود السيد داود عثمان، عزة محمود وهبة سعد، عبد الفتاح محمد حجاج، عمرو محمد أمين محمد، رامي محمد محمد عبد المنعم.

ولمجلس الإدارة ترشح عن العمال كل من : أحمد عبدالفتاح حسن علي، وأحمد محمد حنفي محمود، وائل محمد كمال عبد العال، وعماد محمد أحمد عفيفي.



وترشح للجمعية العمومية " إداريين " كل من: أحمد فؤاد إبراهيم أبو السعود، ومحمد سعيد عبد الحميد، وعماد صلاح أحمد بدر، وأحمد محمد أحمد علي، وأحمد عبدالفتاح عبدالمجيد.



وللجمعية العمومية ترشح عن العمال كل من: صبري محمد خضر حسين، عبد الرحمن علي عبد الحليم.



وفِي مؤسسة "دار المعارف" ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: عمرو فاروق على، وعمرو حسين عبد العاطي.



ولمجلس إدارة "إداريين" ترشح محمود محمد محمد الشلقاني، والسيد محمد عطية إبراهيم ، ونزيه ناجي على عبد الفتاح، وأحمد رجب عبد المحسن رضا.



وترشح لمجلس الإدارة عن "العمال" : جمال غريب محمد عثمان..وللجمعية العمومية ترشح عن الإداريين كل من : احمد عصام محمد محمد على، محمد كمال محى الدين مكاوي.



وفي الشركة القومية للتوزيع؛ ترشح لمجلس الإدارة "إداريين" كل من: جمال عبد العزيز علي محمد سامر، وأسامة محمد شمس الدين رضوان.



وترشح لمجلس الإدارة عن "العمال": وليد حسن جمعة علي.



