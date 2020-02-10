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«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات مجالس الإدارات

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٥ م
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال يوم أمس الأحد، أول أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح، والموافق التاسع من فبراير 2020. ففي مؤسسة وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: صلاح الدين مغاوري محمد شعبان، إبراهيم رجب علي إبراهيم، محمد محمد رضا منصور أحمد.
وترشح لعضوية مجلس الإدارة "إداريين": محمد صالح محمد صالح، سمير محمود مجاهد سلامة، علا محمد محمد فتح الباب، سيد عبد الحميد سيد فرج الله، أحمد منصور عباس إبراهيم، عصام رضا فصيح حسن شاهين.وترشح لمجلس الإدارة عن العمال: محمد عادل محمد علي.وترشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين: أيمن محمود مصطفى القاضي.وترشح
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«الوطنية للانتخابات» تنهي استعداداتها لـ«تكميلية النواب» بالجيزة وملوي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.
الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
السيسي (1)

قرار جمهوري بالعفو عن 135 من المحكوم عليهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 37 لسنة 2020 بالإعفاء عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 135 محكوما عليهم، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين. وأصدر السيسي، يوم الخميس الماضي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

طلب إحاطة بشأن مشروع تخرج طلاب هندسة المنوفية

تقدم النائب محمد عبد الغني، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الإثنين، بشأن أزمة مشروع تخرج طلبة البكالوريوس لهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية، مطالبا بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته. وأوضح عبد الغني، في طلب الإحاطة، اليوم الإثنين: "أستاذة الجامعة القائمين بالإشراف على مشروع تخرج لمجموعة طلبة بكلية الإنتاج والتصميم الميكانيكي بجامعة المنوفية رفضوا تسليمهم لمشروعهم عقب مناقشته مثلما تم وعدهم كتابة وفقا للاتفاق بينهم".
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كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.
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