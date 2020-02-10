التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٣ م

نيفين القباج

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وكذلك الشباب الذى تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وكذلك الشباب الذى تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكى استهدفت الأطفال رواد المعرض بجانب تعليم الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء، لافتا الى انه تم توزيع ما يقرب من 25 ألف نسخة مجانية من العمل القصصى "أنت البطل" على الأطفال لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المخدرات فى إطار عمل فنى جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال، كما تم التركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي، وطرق التواصل مع الخط الساخن "16023" لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة.



