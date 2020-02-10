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التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٣ م
نيفين القباج
نيفين القباج
كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.
وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة خلال فترة مشاركة الصندوق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وكذلك الشباب الذى تردد على جناح الصندوق من خلال ورش عمل ومجموعات
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غيوم ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، غائم أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والغردقة.
اشرف-عطية- محافظ- اسوان

محافظ أسوان: ندعم أي مستثمر جاد للاستفادة من الثروات الطبيعية

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيساند وسيدعم أي مستثمر أو رجل أعمال جاد وستتم إزالة كافة المعوقات والتعقيدات الروتينية وعرض المشروع على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستفادة المثلى من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية وتحقيق القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية من هذه الثروات ، فضلا عن تقليل معدلات البطالة وتشغيل الشباب الأسوانى بعيداً عن محاولة البعض لتسقيع الأراضي أو الحصول على مكاسب ضيقة.
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«الوطنية للصحافة» تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات مجالس الإدارات

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال يوم أمس الأحد، أول أيام فتح باب تلقي طلبات الترشح، والموافق التاسع من فبراير 2020. ففي مؤسسة وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ ترشح لمجلس الإدارة "صحفيين" كل من: صلاح الدين مغاوري محمد شعبان، إبراهيم رجب علي إبراهيم، محمد محمد رضا منصور أحمد.
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«الوطنية للانتخابات» تنهي استعداداتها لـ«تكميلية النواب» بالجيزة وملوي

أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، كافة الاستعدادات التنظيمية واللوجستية للجولة الأولى من الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي والمقرر لها يومي غدا وبعد غد.
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نيفين القباج

طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب توقف «تكافل وكرامة»

وجهت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة، قائلة إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة.
عبد الهادي القصبي

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
نيفين القباج

التضامن: معرض ديارنا يحقق مبيعات 8.5 مليون جنيه

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نجاح معرض ديارنا الذي نظمته الوزارة بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر والذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء، شهد مبيعات غير مسبوقة حيث تجاوزت 8,5 مليون جنيه، مما يدفع الوزارة للتوسع في إقامة معارض في كل المحافظات ودراسة إقامة المعرض مرتين سنويا في القاهرة. وأعربت الوزيرة في تصريح اليوم الخميس، عن سعادتها بنجاح المعرض وتحقيقه لمبيعات غير مسبوقة وهو ما يعني حصول الأسر المنتجة وأصحاب الحرف على مزيد من الموارد والتأكيد على اهتمام المصريين باقتناء المنتجات التراثية والمصنعة يدويا.
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