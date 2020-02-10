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دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يومًا

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
كورونا
كورونا
توصلت دراسة جديدة إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد في جسم الإنسان قد تصل إلى 24 يوما في حالات نادرة، وهي فترة أطول من التي كان متعارفا عليها، والتي تُقدّر بـ14 يوما فقط كحد أقصى، فيما شُخّصت حالة جديدة في الصين، لم تُظهر أعراض الإصابة لـ17 يوما، على أنها مصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يؤكد زيادة فترة الحضانة عن تلك المتعارف عليها.
وخلصت الدراسة، التي أجراها العالم الصيني الشهير تشونج نانشان، الذي يرأس لجنة الخبراء المكلفة من الحكومة الصينية للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى أن متوسط فترة الحضانة للفيروس هي 3 أيام، وهي فترة أقل من التي قدّرها العلماء سابقا (2ر5 يوما)، فيما قد تمتد تلك الفترة إلى 24 يوما في حالات نادرة،
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استبدل الملح بالتوابل.. وحافظ على صحة جسمك

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