«اقتصادية قناة السويس» تكشف أسباب انسحاب تحالف «بولاريس باركس»

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م

قناة السويس

أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أسباب عدم اتمام مشروع تحالف "بولاريس باركس إنترناشيونال" للتطوير الصناعي بالمنطقة، قائلة: "إن التحالف قرر التركيز على الاستثمار بأماكن أخرى". ونفت الهيئة، في بيان لها اليوم، بشدة ما تردد بشأن خروج التحالف من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض أوعدم جدوى المشروع اقتصاديا.

وقالت: "إن بولاريس تقدمت للحصول على عقد انتفاع بأرض صناعية على مساحة 5.5 كم ، حيث تم توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2017 فيما طلب التحالف في يوليو 2018 بخفض المساحة إلى نحو 2.5 كم"، مؤكدة أنها قامت بتسليم الأرض لتحالف بولاريس.وأشارت إلى أنه بنهاية 2019 تقدم التحالف بطلب للهيئة الاقتصادية بالتخارج