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«اقتصادية قناة السويس» تكشف أسباب انسحاب تحالف «بولاريس باركس»

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
قناة السويس
قناة السويس
أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أسباب عدم اتمام مشروع تحالف "بولاريس باركس إنترناشيونال" للتطوير الصناعي بالمنطقة، قائلة: "إن التحالف قرر التركيز على الاستثمار بأماكن أخرى". ونفت الهيئة، في بيان لها اليوم، بشدة ما تردد بشأن خروج التحالف من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض أوعدم جدوى المشروع اقتصاديا.
وقالت: "إن بولاريس تقدمت للحصول على عقد انتفاع بأرض صناعية على مساحة 5.5 كم ، حيث تم توقيع العقد بين الطرفين في نوفمبر 2017 فيما طلب التحالف في يوليو 2018 بخفض المساحة إلى نحو 2.5 كم"، مؤكدة أنها قامت بتسليم الأرض لتحالف بولاريس.وأشارت إلى أنه بنهاية 2019 تقدم التحالف بطلب للهيئة الاقتصادية بالتخارج
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دولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي قرشين من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف العربي الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران ليسجل أقل سعر بنحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء. فيما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي جنيهًا واحدًا، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الصندوق السيادي يوظف العائد على أصول الدولة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ببرنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألمانى بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء، أوضحت السعيد، أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها تتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي الذي يعد آلية جديدة، لتمتلك مصر ولأول مرة صندوق سيادي يوظف العائد على أصولها ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة والتى تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد تبحث مع الأمم المتحدة تمويل التنمية المستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون لبحث قضية تمويل أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد، أن الدول كافة لديها العديد من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، لافتة إلى التحدي الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف والمتمثل في عملية التمويل، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات وخاصة الأجنبية في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 27.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع الشركاء الأول لمشروع المنصة التعليمية الإقليمية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة والذي نظمه مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الحدث لارتباطه الوثيق بمجالات التنمية المستدامة وكذا أحد أهم الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى وهو ملف الصحة. وأوضحت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019-2020 تستهدف 27.5 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للخدمات الصحية ليصل معدل نمو في نشاط الصحة إلى18.2%.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
قناة-السويس-تشهد-عبور-أحدث-وأكبر-سفينة-ركاب-في-العالم

قناة السويس تسجل عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 قد سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 8.5%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 105.7 مليون طن مقابل 96.3 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 9.4 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 9.8%.
دولارات

الدولار يتراجع 3 قروش في البنك الأهلي ويسجل 15.76 جنيهًا

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال موجة تراجعات للدولار في الفترة الأخيرة. وطبقا لأخر تحديث، فقد تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش ليسجل 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع. كما تراجع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 3 قروش ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.. فيما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.
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