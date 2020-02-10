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الحريري: تعطيل المؤسسات سبب تدهور الاقتصاد اللبناني

١٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٨ م
الحريري
الحريري
قال زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إن التيار سينتقل إلى موقع "المعارضة البناءة" في الحياة السياسية اللبنانية، ولن يلجأ مطلقًا إلى سلاح تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، باعتبار أن هذا الأسلوب الذي مارسته عدد من القوى السياسية في السنوات الأخيرة هو الذي أدى إلى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحاد الذي يشهده لبنان حاليًا.
وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "أن الكتلة النيابية لتيار المستقبل لن تمنح الحكومة الجديدة الثقة خلال جلسة الثقة التي سيعقدها البرلمان غدًا"، لافتًا إلى أن نواب تيار المستقبل سيشاركون في الجلسات ليقولوا كلمتهم ويعلنوا موقفهم بأنهم لن ينتهجوا معارضة هدامة مثل الآخرين، وإنما معارضة بناءة
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قيس سعيد

تونس: حل الأزمة الليبية سياسيًا على قائمة أولوياتنا

أكدت تونس، عزمها الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع كافة دول القارة الإفريقية في جميع المجالات، تكريسًا لعمقها الأفريقي ووعيًا منها بقدرة قارة أفريقيا على كسب رهانات التنمية وتحقيق الرقي والازدهار. جاء ذلك في كلمة الدولة التونسية، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، والتي ألقاها كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا بالضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتقلت 16 فلسطينيًا وأصابت آخرين، كما قصفت مواقع في قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 فلسطينيين من سلوان والطور والبلدة القديمة في القدس، كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من قلقيلية، و3 آخرين من الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطيني من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، وهو أسير سابق، ومن مخيم العزة في بيت لحم، اعتقلت آخر، واثنين آخرين من مخيم طولكرم وجنين.
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حمدوك: طلبت نقل ولاية الأمم المتحدة للفصل السادس لدعم السلام

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، إنه طلب نقل ولاية الأمم المتحدة في السودان من الفصل السابع، إلى السادس، حيث إن الفصل السابع كان يتعلق بمرحلة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، والتي تحتوي على قوات عسكرية، فيما يركز الفصل السادس على صناعة ودعم السلام، وجهود التنمية والإغاثة، ولا يحتوي على قوات عسكرية. والتقى حمدوك، اليوم الإثنين، في أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الافريقي، مع موسى فكي، رئيس المفوضية الإفريقية.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

تفجير إرهابي يستهدف مدرسة غرب العاصمة الليبية طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انفجار حقيبة بمحيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية غرب العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة وحالة من التوتر الأمني. وأوضح المركز حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين، أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية هو ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل "داعش - أنصار الشريعة - شورى بنغازي - جبهة النصرة" ومن على شاكلتها.
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سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
المظاهرات- في- لبنان (10)

بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

أصيب عددًا من المتظاهرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، ما دعا قوات الأمن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، قد أدان في وقت سابق، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلاد".
الحريري

الحريري: لن أقبل أن أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أعمال التخريب التي طالت عددا من المصارف في بيروت أمس، مؤكدا أنه لن يقبل أن "يكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تخرب البلد"، إذ قال الحريري في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأربعاء، إن الهجمة التي تعرض لها شارع الحمرا في لبنان غير مقبولة، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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